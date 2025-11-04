ÖSYM sınav takvimi 2026: Öğrencilerin gözü YKS, KPSS, MSÜ, DGS sınav tarihlerinde

GÖZLER YKS VE KPSS TAKVİMİNDE

YKS, MSÜ, KPSS, ALES ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri, her yıl 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oluyor.



ÖSYM’nin 2026 sınav takvimi, eğitim ve kariyer hedefi olan milyonlarca aday için yol haritası niteliğinde olacak.



Yayımlanacak sınav takvimiyle ilgili resmi açıklama geldiğinde, tüm başvuru ve sınav tarihleri osym.gov.tr adresinde yayımlanacak.