ÖSYM sınav takvimi 2026: Öğrencilerin gözü YKS, KPSS, MSÜ, DGS sınav tarihlerinde

ÖSYM tarafından her yıl yayımlanan sınav takvimi, milyonlarca öğrencinin ve memur adayının yıl içindeki planlamasını doğrudan etkiliyor. 2026 yılına yaklaşırken gözler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) gibi önemli sınavların tarihlerine çevrildi.

Milyonlarca öğrenci ve memur adaylarının sene boyunca hazırlandıkları YKS, KPSS, MSÜ ve DGS sınavları için 2026 yılı takvimi bekleniyor.

Sınavlara katılım sağlayacak adaylar gözlerini ÖSYM tarafından yapılacak 2026 sınav takvimine çevirdi. Peki, 2026 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı?

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM’nin resmi sitesi tarafından 2026 yılına ait sınavların tarihleri henüz yayımlanmadı.

Geçtiğimiz yıl 2025 sınav takvimi 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu tarihe göre, 2026 yılı sınav takviminin de benzer şekilde 2025 Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

ÖSYM'nin açıklayacağı 2026 yılı sınav takviminin ardından YKS, KPSS, MSÜ ve DGS tarihleri de netlik kazanmış olacak

GÖZLER YKS VE KPSS TAKVİMİNDE

YKS, MSÜ, KPSS, ALES ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri, her yıl 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oluyor.

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimi, eğitim ve kariyer hedefi olan milyonlarca aday için yol haritası niteliğinde olacak.

Yayımlanacak sınav takvimiyle ilgili resmi açıklama geldiğinde, tüm başvuru ve sınav tarihleri osym.gov.tr adresinde yayımlanacak.

