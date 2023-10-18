ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? 2024 YKS-KPSS-YÖKDİL-MSÜ ve ALES tarihleri ne zaman belli olacak?

Üniversiteye yerleştirme için yapılan YKS, memur adaylarının katılım sağladığı KPSS, akademik kariyer hedefleyenlerin başvurduğu ALES ve iki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin girdiği DGS sınavlarının 2024 tarihleri sorgulanıyor. İşte, ÖSYM 2024 sınav takvimi ve söz konusu sınavlar hakkında bilgi...