ÖSYM sayfasında sonuç yoğunluğu: ais.gov.tr'ye erişimde güçlük yaşanıyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) resmi internet sitesi osym.gov.tr, sonuçların açıklanmasının ardından adayların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sonuçlarını öğrenmek için sisteme giriş yapan binlerce aday nedeniyle sayfada zaman zaman yavaşlama ve erişim güçlükleri yaşanıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğunluk yaşanıyor.