ÖSYM sayfasında sonuç yoğunluğu: ais.gov.tr'ye erişimde güçlük yaşanıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) resmi internet sitesi osym.gov.tr, sonuçların açıklanmasının ardından adayların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sonuçlarını öğrenmek için sisteme giriş yapan binlerce aday nedeniyle sayfada zaman zaman yavaşlama ve erişim güçlükleri yaşanıyor.

ÖSYM sayfasında sonuç yoğunluğu: ais.gov.tr'ye erişimde güçlük yaşanıyor - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğunluk yaşanıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM sayfasında sonuç yoğunluğu: ais.gov.tr'ye erişimde güçlük yaşanıyor - 2

ÖSYM ÇÖKKTÜ MÜ?

ÖSYM’nin sitesi veya AİS sistemi, sonuçların açıklandığı anda çok sayıda tıklama aldı. Bu da sayfanın geç açılması, hata vermesi veya kısa süreli erişim sorunları şeklinde görülüyor.

Yani sistem tamamen kapalı ya da kullanılamaz hale gelmiyor; sadece yoğunluk sebebiyle geçici erişim güçlüğü yaşanıyor. Genellikle birkaç saat içinde trafik azalınca erişim normale dönüyor.

ÖSYM sayfasında sonuç yoğunluğu: ais.gov.tr'ye erişimde güçlük yaşanıyor - 3

LGS SONUÇLARINDA DA BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞTI

Benzer bir yoğunluk, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde LGS sonuçlarının açıklandığı gün de yaşanmış, öğrenciler ve veliler sonuç ekranına erişimde zaman zaman güçlüklerle karşılaşmıştı.

ÖSYM sayfasında sonuç yoğunluğu: ais.gov.tr'ye erişimde güçlük yaşanıyor - 4

BAĞLANTI SIFIRLANDI HATASI

" Bağlantı sıfırlandı" hatası, genellikle bir internet sitesine bağlanmaya çalışırken sunucuyla kurulan bağlantının aniden kesilmesi durumunda ortaya çıkar.

Olası Nedenler

Yoğunluk: Aynı anda çok fazla kişi siteye girmeye çalıştığında sunucu yanıt veremeyebilir.

Tarayıcı / Önbellek Sorunları: Birikmiş çerezler veya bozuk önbellek bağlantının kopmasına yol açabilir.

İnternet / DNS Problemleri: İnternet servis sağlayıcınızın anlık kesintileri ya da DNS sorunları bu hataya neden olabilir.

Güvenlik Duvarı / VPN: Bazı güvenlik yazılımları veya VPN kullanımı bağlantıyı engelleyebilir.

DAHA FAZLA GÖSTER