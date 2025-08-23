ÖSYM SONUÇ SİSTEMİ: YKS tercih sonuçları 2025 osym.gov.tr sorgulama ekranı | YKS Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

GÖZLER KYK YURT VE BURS BAŞVURULARINDA

Üniversitelere kayıt hakkı kazanan binlerce aday Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan burs (kredi) ve yurt imkanlarından yararlanmak istiyor. Her yıl yurt başvuruları daha önce alınıyor. Özellikle şehir dışından gelecek öğrencilerin ilk tercihleri devlet yurtları oluyor.



Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 20-24 Ağustos tarihlerinde alınmıştı. Bu yılda sonuçlar erişime açıldıktan 1 hafta sonra KYK yurt başvurularının alınması bekleniyor.



Burs başvuruları ise genellikle akademik eğitim başladıktan sonra alınıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında burs müracaatları 8-13 Ekim’de alındı. Bu yılda benzer şekilde en geç Ekim ayı sonuna kadar burs başvurularının başlaması öngörülüyor.



Burs başvurusu yapan adaylar aynı zamanda kredi için de başvuru yapmış oluyor. Ayrıca adayların ikinci bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Burs kazanan adaylar geri ödemesiz burs alırken kredi ise geri ödemeli olarak veriliyor.