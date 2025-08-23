ÖSYM SONUÇ SİSTEMİ: YKS tercih sonuçları 2025 osym.gov.tr sorgulama ekranı | YKS Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Hayallerindeki üniversitelerde eğitim almak isteyen yüz binlerce aday 1-13 Ağustos 2025 tarihlerinde YKS tercihlerini tamamladı. Tercihlerin tamamlanmasının üzerinden 10 (on) gün geçerken adaylar YKS tercih sonuçlarına odaklandı. YKS yerleştirme işlemleri adayların başarı sıralaması, üniversite kontenjanları ve tercih sıralamalarına göre gerçekleştirilecek. Üniversite tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabilecek. Adaylar YKS tercih sonucu sorgulama ekranında kayıt hakkı kazandıkları üniversite, bölüm adı, yerleştirilme sırası, puan türü gibi bilgiler yer alacak. Üniversite kazanamayan adaylar için ise kayıt takviminin tamamlanmasının ardından ek tercihler alınacak. Peki Son dakika YKS tercih sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, üniversite tercih sonucu sorgulama ekranı
Üniversite yerleştirme sonuçlarını bekleyen milyonlarca öğrenci sık sık ÖSYM’nin sosyal medya hesaplarını ve resmi internet sitesini ziyaret ediyor. Hayalindeki üniversite ve bölümlere yerleşmek isteyen adaylar, 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini tamamladı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları erişime açıldıktan sonra kayıt dönemi başlayacak. Kayıt yaptıracak adaylar için online ve yüzyüze olmak üzere iki alternatif kayıt yöntemi bulunuyor. YKS yerleştirme sonuçları için ayrıca bir belge basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Elektronik (online) kayıt yaptıran adaylar, üniversiteler tarafından duyurulan belgelere ve tarihlere göre işlem yapacak. Peki YKS tercih sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osymy.gov.tr ekranı…