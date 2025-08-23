ÖSYM SONUÇ SİSTEMİ: YKS tercih sonuçları 2025 osym.gov.tr sorgulama ekranı | YKS Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Hayallerindeki üniversitelerde eğitim almak isteyen yüz binlerce aday 1-13 Ağustos 2025 tarihlerinde YKS tercihlerini tamamladı. Tercihlerin tamamlanmasının üzerinden 10 (on) gün geçerken adaylar YKS tercih sonuçlarına odaklandı. YKS yerleştirme işlemleri adayların başarı sıralaması, üniversite kontenjanları ve tercih sıralamalarına göre gerçekleştirilecek. Üniversite tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabilecek. Adaylar YKS tercih sonucu sorgulama ekranında kayıt hakkı kazandıkları üniversite, bölüm adı, yerleştirilme sırası, puan türü gibi bilgiler yer alacak. Üniversite kazanamayan adaylar için ise kayıt takviminin tamamlanmasının ardından ek tercihler alınacak. Peki Son dakika YKS tercih sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, üniversite tercih sonucu sorgulama ekranı

ÖSYM SONUÇ SİSTEMİ: YKS tercih sonuçları 2025 osym.gov.tr sorgulama ekranı | YKS Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Üniversite yerleştirme sonuçlarını bekleyen milyonlarca öğrenci sık sık ÖSYM’nin sosyal medya hesaplarını ve resmi internet sitesini ziyaret ediyor. Hayalindeki üniversite ve bölümlere yerleşmek isteyen adaylar, 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini tamamladı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları erişime açıldıktan sonra kayıt dönemi başlayacak. Kayıt yaptıracak adaylar için online ve yüzyüze olmak üzere iki alternatif kayıt yöntemi bulunuyor. YKS yerleştirme sonuçları için ayrıca bir belge basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Elektronik (online) kayıt yaptıran adaylar, üniversiteler tarafından duyurulan belgelere ve tarihlere göre işlem yapacak. Peki YKS tercih sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osymy.gov.tr ekranı…

ÖSYM SONUÇ SİSTEMİ: YKS tercih sonuçları 2025 osym.gov.tr sorgulama ekranı | YKS Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI 2025 SON DAKİKA AÇIKLANDI MI?

Üniversite yerleştirme sonuçları için kritik hafta geldi. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre yükseköğrenim kurumlarına kayıt işlemleri 1-5 Eylül’de başlayacak. Özellikle şehir dışından kayıt yaptıracak adayların erken hareket etmesi için sonuçların daha önceden açıklanması gerekiyor.

ÖSYM herhangi bir sonuç takvimi yayınlamazken sonuçların en geç 25 Ağustos tarihine kadar erişime açılması bekleniyor. “YKS tercih sonuçları açıklandı” duyurusu hem ÖSYM’nin sosyal medya hesabından hem de resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.

Sorgulama ekranı aktifleştirildikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sisteme giriş yapabilecek. Şifrelerini unutan adaylar, ÖSYM’nin web sitesi üzerinden “şifremi unuttum” seçeneğiyle yeni şifre edinebilirler. Alternatif olarak adaylar e-Devlet şifreleriyle de sonuç sorgulama ekranına giriş yapabilirler. Aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirsiniz.

YKS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

ÖSYM SONUÇ SİSTEMİ: YKS tercih sonuçları 2025 osym.gov.tr sorgulama ekranı | YKS Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

SONUÇ EKRANINDA İKİ FARKLI İFADE YER ALACAK


İlk kez üniversite sınavına katılan ve tercih yapan adaylar sonuç ekranında yer alacak bilgileri merak ediyor.

YKS tercih sonuçları sorgulama yaptıktan sonra üniversite kazanan adayların ekranında yerleştirildikleri üniversitenin adı, tercih sıralaması, yerleştirilen puan türü vb. bilgiler yer alacak.
Sonuç ekranında “ Bir yükseköğrenim programına yerleşemediniz” ifadesiyle karşılaşan adaylar ise üniversite kazanmamış anlamını taşıyacak.

Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ÖSYM ayrıca takvim yayınlayacak ve ek tercih başvuruları başlayacak. Bu tercihler için ÖSYM kayıt takviminin ardından boş kalan kontenjanları ve taban puanları paylaşacak. Adaylar takvim doğrultusunda tercihlerini yapabilecek.

ÖSYM SONUÇ SİSTEMİ: YKS tercih sonuçları 2025 osym.gov.tr sorgulama ekranı | YKS Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

ELEKTRONİK KAYIT YAPILABİLECEK

Üniversite kazanan adaylar hem elektronik hem de şahsen kayıt yapabilecek. e-Devlet üzerinden online (elektronik) kayıtlar 1-5 Eylül tarihinde alınacak. Şahsen kayıt işlemleri ise üniversitelere göre farklılık gösterebiliyor. Bu durumda bilgileri kontrol etmeniz gerekebilir.

ÖSYM SONUÇ SİSTEMİ: YKS tercih sonuçları 2025 osym.gov.tr sorgulama ekranı | YKS Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

GÖZLER KYK YURT VE BURS BAŞVURULARINDA

Üniversitelere kayıt hakkı kazanan binlerce aday Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan burs (kredi) ve yurt imkanlarından yararlanmak istiyor. Her yıl yurt başvuruları daha önce alınıyor. Özellikle şehir dışından gelecek öğrencilerin ilk tercihleri devlet yurtları oluyor.

Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 20-24 Ağustos tarihlerinde alınmıştı. Bu yılda sonuçlar erişime açıldıktan 1 hafta sonra KYK yurt başvurularının alınması bekleniyor.

Burs başvuruları ise genellikle akademik eğitim başladıktan sonra alınıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında burs müracaatları 8-13 Ekim’de alındı. Bu yılda benzer şekilde en geç Ekim ayı sonuna kadar burs başvurularının başlaması öngörülüyor.

Burs başvurusu yapan adaylar aynı zamanda kredi için de başvuru yapmış oluyor. Ayrıca adayların ikinci bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Burs kazanan adaylar geri ödemesiz burs alırken kredi ise geri ödemeli olarak veriliyor.

