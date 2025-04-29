ÖSYM takvimi: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 yılı Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için gözler Milli Savunma Üniversitesi (MSB) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 18 Nisan'da sona erdi.