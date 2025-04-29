ÖSYM takvimi: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarına yönelik araştırmalar tercih sürecinin hemen ardından gündeme geldi. 2025 MSÜ tercih sonuçları değerlendirilmelerin tamamlanması ardından ÖSYM tarafından duyurulacak.
2025 yılı Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için gözler Milli Savunma Üniversitesi (MSB) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 18 Nisan'da sona erdi.