ÖSYM takvimine göre 2024 DGS sonuç tarihi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından uygulanan sınavlardan biri olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için bekleyiş sürüyor. Takvime göre, DGS sonuçları temmuz ayında ilan edilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınav telaşını geride bırakan adaylar, sonuç tarihine odaklandı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?