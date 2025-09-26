ÖSYM takvimine göre bu hafta sonu 3 sınav düzenlenecek: Bu hafta sonu hangi sınavlar var?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde üç önemli sınav yapılacak. Adayların merakla beklediği sınavlardan ilki 27 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Peki, ÖSYM takvimine göre bu hafta sonu başka hangi sınavlar yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yarın Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/10), pazar günü ise 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ve 2025 İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) yapılacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2025/10, yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav merkezlerinde, 47 salonda, İngilizce dilinde düzenlenecek.
Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.
Sınavın sonuçları 27 Eylül'de açıklanacak.