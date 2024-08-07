ÖSYM tarih verdi: 2024-ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yılda 3 kez düzenlenen ALES oturumlarından ikincisi de geride kaldı. Türkiye'nin tüm illerindeki 92 sınav merkezinde uygulanan sınava, 157 bin 530 aday başvuru yaptı. Sınavda, 464 bina ve 6 bin 42 salon kullanıldı, 21 bin 654 kişi görev yaptı. Adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.