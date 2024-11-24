ÖSYM tarih verdi: 2024-ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 2024-ALES/3, 81 ilde, 92 sınav merkezinde, 486 bina ve 6 bin 760 salonda uygulandı. Adaylar şimdi ise sınavın sonuç açıklanma tarihine odaklandı. Peki, 2024-ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) yapıldı. Tüm gözler şimdi yapılacak değerlendirme işleminin ardından sonuçların açıklanmasında olacak. İşte, 2024-ALES/3 sonuç tarihi...