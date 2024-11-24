ÖSYM tarih verdi: 2024-ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) yapıldı. Tüm gözler şimdi yapılacak değerlendirme işleminin ardından sonuçların açıklanmasında olacak. İşte, 2024-ALES/3 sonuç tarihi...