ÖSYM tarih verdi: 2024-ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 2024-ALES/3, 81 ilde, 92 sınav merkezinde, 486 bina ve 6 bin 760 salonda uygulandı. Adaylar şimdi ise sınavın sonuç açıklanma tarihine odaklandı. Peki, 2024-ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarih verdi: 2024-ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) yapıldı. Tüm gözler şimdi yapılacak değerlendirme işleminin ardından sonuçların açıklanmasında olacak. İşte, 2024-ALES/3 sonuç tarihi...

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ÖSYM tarih verdi: 2024-ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ÖSYM tarih verdi: 2024-ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI


Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 27 Kasım 2024'te sona erecek.

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