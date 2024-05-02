ÖSYM tarih verdi: 2024 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) 81 il genelinde yapıldı. Sınav için 115 bin 146 aday başvurdu. Sınav, 81 ilde 97 sınav merkezinde, 1284 bina ve 25 bin 53 sınav salonunda gerçekleştirildi, sınavda 68 bin 922 görevli yer aldı. Peki, 2024 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldı. Sınavda, adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlandı. Adaylara 60 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Testleri cevaplama süresi 60 dakika oldu, adaylara engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verildi.