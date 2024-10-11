ÖSYM tarih verdi: 2024-HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adli ve idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı getirilmişti. Şimdi ise Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı geçtiğimiz günlerde uygulandı. Peki, 2024-HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın (2024-İYÖS), temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı. İşte, 2024-HMGS sonuç tarihi...