ÖSYM tarih verdi: 2024-HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'DEN CEVAP ANAHTARI AÇIKLAMASI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.



Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 9 Ekim saat 23.59'da sona erdi.



Öte yandan, her iki sınava ait temel soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının yüzde 10'una ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.