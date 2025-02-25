ÖSYM tarih verdi: 2025-ALES/1 başvuruları ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 13 Nisan'da uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) başvuruları 19 Şubat'ta başladı. Henüz başvuru yapmayan adaylar da şimdi son başvuru tarihine odaklandı. İşte, 2025-ALES/1 başvuruları için belirlenen son tarih...