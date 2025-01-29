ÖSYM tarih verdi: 2025-YDS/1 başvuruları ne zaman bitecek?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek. Peki, YDS/1 başvuruları ne zaman bitecek?
YDS başvuruları devam ediyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor. Öte yandan 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek sınavda adaylara toplam 80 soru yöneltilecek ve bu soruların yanıtlanması için 180 dakika süre tanınacak. İşte, 2025-YDS/1 hakkında bilgiler...