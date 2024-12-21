ÖSYM tarih verdi: KPSS-2024/2 merkezi atama başvuruları ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih başvuruları devam ediyor. KPSS-2024/2 tercih kılavuzu doğrultusunda bazı kurumlardaki kadro ve pozisyonlara 2. yerleştirme yapılacak. İşte, KPSS-2024/2 merkezi atama başvuruları hakkında son bilgiler...