ÖSYM tarih verdi: KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS DHBT Sonuçları için geri sayım başladı. Din hizmetleri bilgisinin ölçümü için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda, adaylar pek çok konuda sorulara cevap verdi. Şimdi ise yapılan değerlendirmenin ardından sonuçlar bekleniyor. Peki, KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan atamalarda rol oynayacak. İşte, 2024 KPSS DHBT sonuç tarihi