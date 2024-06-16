ÖSYM tarih verdi: KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitecek?
KPSS ön lisans başvuruları devam ediyor. 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı ile 2024-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor. Peki, KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvurularının başladığını bildirmişti. Henüz başvurularını yapmayan memur adayları da belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. İşte, KPSS Ön Lisans başvuruları hakkında bilgiler...