ÖSYM tarih verdi: KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitecek?

KPSS ön lisans başvuruları devam ediyor. 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı ile 2024-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor. Peki, KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitecek?

ÖSYM tarih verdi: KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitecek? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvurularının başladığını bildirmişti. Henüz başvurularını yapmayan memur adayları da belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. İşte, KPSS Ön Lisans başvuruları hakkında bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM tarih verdi: KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitecek? - 2

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, ön lisans seviyesindeki KPSS, 1 Eylül'de uygulanacak.

Başvurular ise 2 Temmuz'a kadar gerçekleştirilebilecek.

ÖSYM tarih verdi: KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitecek? - 3

DHBT AYRINTISI


Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak. KPSS DHBT için başvurular 9-15 Ağustos'ta alınacak.

DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 1 Eylül'de yapılacak 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'na girmesi gerekiyor.

ÖSYM tarih verdi: KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitecek? - 4

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" intertnet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER