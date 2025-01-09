ÖSYM tarih verdi: YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 16 Şubat tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvurularının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek?
YÖKDİL/1 başvuruları devam ediyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor. ÖSYM'nin YÖKDİL oturumlarına, yabancı dil yetkinliklerini belgelendirmek isteyen adaylar katılım sağlayabiliyor.