ÖSYM tarih verdi: YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 16 Şubat tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvurularının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek?

ÖSYM tarih verdi: YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek? - 1

YÖKDİL/1 başvuruları devam ediyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor. ÖSYM'nin YÖKDİL oturumlarına, yabancı dil yetkinliklerini belgelendirmek isteyen adaylar katılım sağlayabiliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM tarih verdi: YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek? - 2

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular 9 Ocak'a kadar devam edecek.

ÖSYM tarih verdi: YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek? - 3

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

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