ÖSYM tarih verdi: YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman bitecek?
YÖKDİL/2 başvuruları devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 11 Ağustos'ta yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvurularının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman bitecek?
YÖKDİL/2 başvuruları, yabancı dil puanını belgelemek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor. İşte, YÖKDİL/2 başvurularında son bilgiler...