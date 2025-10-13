ÖSYM tarihi verdi: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler HMGS/2 sonuç tarihine çevrildi. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarihi verdi: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM tarihi verdi: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS, 28 Ekim 2025 tarihinde 17 ilde, 18 sınav merkezinde yapılırken toplam 60 bina ve 632 salon kullanıldı. 2025-HMGS/2 uygulamasına 16 bin 240, 2025-İYÖS uygulamasına ise 1267 adayın başvurduğu sınavlarda, adaylara test şeklinde 120 soru soruldu, 155 dakika cevaplama süresi verildi.

ÖSYM tarihi verdi: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

HMGS/2 SORU CEVAPLARI YAYIMLANDI

2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sınavın gerçekleştiği gün (28 Eylül 2025) yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

ÖSYM tarihi verdi: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, HMGS/2 sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM tarihi verdi: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sonuçları ne zaman açıklanacak? - 5

Adaylar, HMGS/2 sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER