ÖSYM tarihi verdi: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler HMGS/2 sonuç tarihine çevrildi. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.