ÖSYM tarihleri ilan etti: 2025-İSG ne zaman yapılacak? İSG başvurusu ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, gerçekleştirilecek 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2025-İSG/1) başvuruların ne zaman başlayacağı ve sınav tarihi merak ediliyor. Peki, 2025-İSG ne zaman yapılacak? İSG başvurusu ne zaman?
2025 yılında organize edilecek İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG) başvurularının ne zaman alınacağı ve oturum tarihi belli oldu. İşte, 2025-İSG takviminde son durum...