ÖSYM YDS/2 sonuç tarihi: YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM tarafından yılda iki kez organize edilen YDS'nin 2024'teki son oturumu geçtiğimiz günlerde geride kalmıştı. Yapılacak değerlendirme işlemi sonrası puanların ne zaman açıklanacağı, söz konusu sınava katılarak yabancı dil puanını belgeletmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. İşte, YDS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih...