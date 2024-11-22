ÖSYM YDS/2 sonuç tarihi: YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Bu yılın son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca organize edilen, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/2) sonuçlarına dair geri sayım sona ermek üzere. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından yılda iki kez organize edilen YDS'nin 2024'teki son oturumu geçtiğimiz günlerde geride kalmıştı. Yapılacak değerlendirme işlemi sonrası puanların ne zaman açıklanacağı, söz konusu sınava katılarak yabancı dil puanını belgeletmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. İşte, YDS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih...