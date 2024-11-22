ÖSYM YDS/2 sonuç tarihi: YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Bu yılın son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca organize edilen, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/2) sonuçlarına dair geri sayım sona ermek üzere. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM YDS/2 sonuç tarihi: YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

ÖSYM tarafından yılda iki kez organize edilen YDS'nin 2024'teki son oturumu geçtiğimiz günlerde geride kalmıştı. Yapılacak değerlendirme işlemi sonrası puanların ne zaman açıklanacağı, söz konusu sınava katılarak yabancı dil puanını belgeletmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. İşte, YDS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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ÖSYM YDS/2 sonuç tarihi: YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

2024 YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sınav sonuçları, 22 Kasım Cuma günü açıklanacak.

Sonuçların sabah erken saatlerden itibaren erişime açılması bekleniyor.

Sınav sonuçları, bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ÖSYM YDS/2 sonuç tarihi: YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

2025 YDS TAKVİMİ BELLİ OLDU

2025-YDS/1 oturumu, 9 Mart Pazar günü düzenlenecek.

2025-YDS/2 oturumu 16 Kasım 2025 tarihinde organize edilecek.

ÖSYM YDS/2 sonuç tarihi: YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 4

YDS/1 sınavı başvuruları, 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak.

YDS/2 sınavı için başvurular, 30 Eylül, 8 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

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