ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar listesi 2025: YKS ek tercih ücreti ne kadar, tercihler ne zaman?
YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar için gözler ÖSYM’den yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. YKS 2. tercih işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak tercih listelerini dolduracak. Tercih dönemi boyunca adaylar, yeni üniversite ve bölüm ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapabilecek. YKS tercih kılavuzunda boş kontenjanlar, özel-genel şartlar ve diğer detaylar yer alacak. YKS tercih ücretini yatırmayan adayların yerleştirme işlemleri yapılmayacak. Peki YKS ek tercih kılavuzu 2025 açıklandı mı? YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları 2025 belli oldu mu? İşte, YKS ek tercih kılavuzuna ilişkin son gelişmeler…
YKS ek tercih boş kontenjanları yoğun ilgi görüyor. Üniversite kayıtları elektronik ve şahsen gerçekleştirilirken işlemler 5 Eylül’de tamamlandı. Kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanlara ek tercihlerle birlikte yeni öğrenci alımları yapılacak. Eylül ayının sonu yaklaşırken birçok üniversitede eğitim öğretim başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildiriyor. Merkezi yerleştirmede tercih edilmeyen ve kayıt yaptırılmayan bölümlerden kılavuz hazırlanıyor. 2025 yılında açıklanan verilere göre toplam 53 bin 538 kontenjan boş kaldı. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte, ek tercih takvimine ilişkin detaylar…