ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar listesi 2025: YKS ek tercih ücreti ne kadar, tercihler ne zaman?

YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar için gözler ÖSYM’den yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. YKS 2. tercih işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak tercih listelerini dolduracak. Tercih dönemi boyunca adaylar, yeni üniversite ve bölüm ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapabilecek. YKS tercih kılavuzunda boş kontenjanlar, özel-genel şartlar ve diğer detaylar yer alacak. YKS tercih ücretini yatırmayan adayların yerleştirme işlemleri yapılmayacak. Peki YKS ek tercih kılavuzu 2025 açıklandı mı? YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları 2025 belli oldu mu? İşte, YKS ek tercih kılavuzuna ilişkin son gelişmeler…

ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar listesi 2025: YKS ek tercih ücreti ne kadar, tercihler ne zaman? - 1

YKS ek tercih boş kontenjanları yoğun ilgi görüyor. Üniversite kayıtları elektronik ve şahsen gerçekleştirilirken işlemler 5 Eylül’de tamamlandı. Kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanlara ek tercihlerle birlikte yeni öğrenci alımları yapılacak. Eylül ayının sonu yaklaşırken birçok üniversitede eğitim öğretim başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildiriyor. Merkezi yerleştirmede tercih edilmeyen ve kayıt yaptırılmayan bölümlerden kılavuz hazırlanıyor. 2025 yılında açıklanan verilere göre toplam 53 bin 538 kontenjan boş kaldı. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte, ek tercih takvimine ilişkin detaylar…

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar listesi 2025: YKS ek tercih ücreti ne kadar, tercihler ne zaman? - 2

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 AÇIKLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayına alınmadı. YÖK, devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri KKTC üniversiteleri ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildirdi.

Geçtiğimiz yıllarda merkezi yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yaklaşık 2 hafta içerisinde ek tercih kılavuzunun açıklandığı görülüyor.

2025 yılında YKS ek tercih kılavuzunun en geç önümüzdeki hafta erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar listesi 2025: YKS ek tercih ücreti ne kadar, tercihler ne zaman? - 3

KONTENJANLARIN DOLULUK ORANI DİKKAT ÇEKTİ


Devlet üniversitelerinde bu yıl lisans bölümleri için 280 bin 900 kontenjan ayrılmıştı. Boş kalan kontenjan sayısı ise 3 bin oldu. Vakıf üniversitelerinde (özel) ise ayrılan kontenjan 4 yıllık bölümler için 107 bin olurken 27 bini boş kaldı.

Devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 388 bin 644 kontenjan yer alırken yerleşen aday sayısı toplamda 358 bini buldu. Kayıt yaptırılmadığı için boş kalan bölümler bu kontenjanlara eklenecek ve ek tercihler başlayacak.

ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar listesi 2025: YKS ek tercih ücreti ne kadar, tercihler ne zaman? - 4

EK TERCİH YAPACAK ADAYLAR DİKKAT

Merkezi yerleştirmelerde öğrencilerden ücret alınmazken ek tercihlerde ücret alınıyor. 2024 yılında tercih ücreti 80 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ek tercih ücretinin 100 lira üzerinde olması bekleniyor. YKS ek tercih ücreti, kılavuzda yer alacak. YKS ek tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Ödemeler, anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından, banka şubelerinden ATM’lerden yapılabilecek. Alternatif olarak adaylar ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi e-Ödemeler bölümünden ücreti yatırabilirler.

ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar listesi 2025: YKS ek tercih ücreti ne kadar, tercihler ne zaman? - 5

EN FAZLA 24 ÜNİVERSİTE YAZILABİLECEK

YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ek tercih süresi boyunca tercih ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapabilecek. Listelerde en fazla 24 üniversiteye veya bölüme yer verilebilecek. Merkezi yerleştirmede üniversite kazanan ancak herhangi bir bölüme kayıt yapmayan adaylar, ek tercih yapamayacak. Ek tercih yapabilmek için herhangi bir üniversite kazanılmamış olması gerekiyor. 

DAHA FAZLA GÖSTER