ÖSYM YKS ek tercih sonuçları 2025: YKS üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercih sürecinin 30 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle araştırılmaya başladı. 2025 YKS merkezi yerleştirme işlemleri sonunda boş kalan kontenjanlar ile merkezi yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara tercih yapan adaylar, ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Üniversiteli olma hayali kuran on binlerce öğrenci, ilk tercih sonunda yerleşemedikleri bölümler için bir kez daha şansını deniyor. YKS ek tercihleriyle birlikte boş kalan kontenjanları değerlendirmeye çalışan öğrenciler, toplamda 24 tercih yapabilecek. Peki, YKS üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?