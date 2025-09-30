ÖSYM YKS ek tercih sonuçları 2025: YKS üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

139 BİN EK KONTENJAN VAR

2025-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların, ek yerleştirmede tercih yapma hakkı bulunmuyor.



Ek yerleştirme kontenjanlarını, ilgili programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip adaylar tercih edebiliyor.



Özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabiliyor.



Bu yıl yerleştirmede boş kalan ve kayıt yaptırmayanlarla birlikte üniversitelerde yaklaşık 139 binin üzerinde ek yerleştirme kontenjanı bulunuyor.