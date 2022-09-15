ÖSYM YKS ek tercih takvimi 2022: YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları, 13 Eylül'de tamamlanan YKS ek tercih işlemlerinin ardından öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Üniversite tercihi yapmayan veya YKS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler katılım sağladığı YKS ek tercihler için sonuç tarihi araştırılıyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Haberler - ntv.com.tr 15.09.2022 - 12:51

ÖSYM YKS ek tercih takvimi 2022: YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? - 1

ek tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzu sonrasında gündeme geldi. 7-13 Eylül tarihleri arasında yüzlerce öğrencinin katılımıyla yapılan YKS ek tercih işlemleri için sonuç tarihi merak ediliyor.

ÖSYM'nin ek tercih sonuçlarıyla ilgili tarih açıklaması yapıp yapmadığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ÖSYM YKS ek tercih takvimi 2022: YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? - 2

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanması beklenen YKS ek tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Yayımlanan ek yerleştirme kılavuzunun ardından tercih işlemleri 13 Eylül'de tamamlandı.

ÖSYM YKS ek tercih takvimi 2022: YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? - 3

YKS ek tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuç tarihine yönelik bir açıklama ÖSYM tarafından henüz yapılmadı fakat YKS ek tercih sonuçlarının 26 Eylül tarihinde önce açıklanması bekleniyor.

ÖSYM YKS ek tercih takvimi 2022: YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? - 4

YKS EK TERCİH SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ek tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öte yandan YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere ne zaman kayıt yapılacağı, ÖSYM'nin açıklaması sonrasında belli oldu.

ÖSYM YKS ek tercih takvimi 2022: YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? - 5

Buna göre; üniversite kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM YKS ek tercih takvimi 2022: YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? - 6

ELEKTRONİK KAYITLAR NE ZAMAN?

Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

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