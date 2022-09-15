ÖSYM YKS ek tercih takvimi 2022: YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Haberler - ntv.com.tr 15.09.2022 - 12:51
YKS ek tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzu sonrasında gündeme geldi. 7-13 Eylül tarihleri arasında yüzlerce öğrencinin katılımıyla yapılan YKS ek tercih işlemleri için sonuç tarihi merak ediliyor.
ÖSYM'nin YKS ek tercih sonuçlarıyla ilgili tarih açıklaması yapıp yapmadığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
ÖSYM tarafından açıklanması beklenen YKS ek tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Yayımlanan ek yerleştirme kılavuzunun ardından tercih işlemleri 13 Eylül'de tamamlandı.
YKS ek tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuç tarihine yönelik bir açıklama ÖSYM tarafından henüz yapılmadı fakat YKS ek tercih sonuçlarının 26 Eylül tarihinde önce açıklanması bekleniyor.
YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ek tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öte yandan YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere ne zaman kayıt yapılacağı, ÖSYM'nin açıklaması sonrasında belli oldu.
Buna göre; üniversite kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.