ÖSYM YKS ek tercih takvimi 2022: YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzu sonrasında gündeme geldi. 7-13 Eylül tarihleri arasında yüzlerce öğrencinin katılımıyla yapılan YKS ek tercih işlemleri için sonuç tarihi merak ediliyor.

ÖSYM'nin YKS ek tercih sonuçlarıyla ilgili tarih açıklaması yapıp yapmadığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...