ÖSYM YKS EK TERCİHLER 2025 | Kontenjanlar, taban puanlar ve tarihler açıklandı mı?

YKS EK TERCİH 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından “2025 YKS ek tercih kılavuzu açıklandı” duyurusu geldikten sonra ek tercihler resmen başlayacak. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda tercihlerini ösym.ais.gov.tr adresinden gerçekleştirecek.



Üniversitelerin akademik takvimi dikkate alındığında YKS tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde (16-19 Eylül) yayımlanması ve tercihlerin başlaması bekleniyor.



YÖK tarafından kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanlar ÖSYM’ye bildiriliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi boş kalan kontenjanlara kılavuzda yer verecek ve adaylar ilgili üniversite ve bölümlerin boş kalan kontenjanlarını görüntüleyebilecek.



Geçtiğimiz yıl tercih dönemi 6-11 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercih ekranının 5 (beş) gün açık olması bekleniyor. Ek tercih ücreti ise yayımlanacak kılavuzla birlikte belli olacak.