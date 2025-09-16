ÖSYM YKS EK TERCİHLER 2025 | Kontenjanlar, taban puanlar ve tarihler açıklandı mı?
Ağustos ayının son haftasında duyurulan üniversite yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yüz binlerce öğrenci, üniversite kazandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ise YKS ek tercihleri beklemeye başladı. Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99’u dolarken adaylar ek kontenjanlara odaklandı. İstediği üniversite ve bölümü kazanamayan adaylar ise kayıt döneminde işlem yapmadı. Kayıt yaptırılmayan bölümler, dolmayan kontenjanlara ek yerleştirmeyle öğrenci alımı yapılacak. YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık üniversitelerin boş kontenjanları, tercih takvimi ve diğer detaylar yer alacak. Peki 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte, YKS ek tercihler için ön görülen takvim…
YKS ek tercihler için heyecanlı geri sayım başladı. Tercih işlemleri, normal tercihlerde olduğu gibi osym.ais.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, anlaşmalı bankalar üzerinden veya ÖSYM’nin resmi internet sayfasında bulunan e - Ödemeler bölümünden ek tercih ücretini yatırarak tercihlerini tamamlayacak. YKS ek tercihlerde herhangi bir üniversite kazanan ancak kayıt yaptıramayan öğrenciler yararlanamayacak. Üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarlhlerinde tamamlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM’ye bildirmeye başladı. ÖSYM tarafından hazırlığı süren kılavuzda kontenjanlar yer alacak. Peki YKS ek tercih kılavuzu 2025 açıklandı mı? İşte, YKS ek tercihte son gelişmeler…