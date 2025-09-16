ÖSYM YKS EK TERCİHLER 2025 | Kontenjanlar, taban puanlar ve tarihler açıklandı mı?

Ağustos ayının son haftasında duyurulan üniversite yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yüz binlerce öğrenci, üniversite kazandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ise YKS ek tercihleri beklemeye başladı. Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99’u dolarken adaylar ek kontenjanlara odaklandı. İstediği üniversite ve bölümü kazanamayan adaylar ise kayıt döneminde işlem yapmadı. Kayıt yaptırılmayan bölümler, dolmayan kontenjanlara ek yerleştirmeyle öğrenci alımı yapılacak. YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık üniversitelerin boş kontenjanları, tercih takvimi ve diğer detaylar yer alacak. Peki 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte, YKS ek tercihler için ön görülen takvim…

YKS ek tercihler için heyecanlı geri sayım başladı. Tercih işlemleri, normal tercihlerde olduğu gibi osym.ais.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, anlaşmalı bankalar üzerinden veya ÖSYM’nin resmi internet sayfasında bulunan e - Ödemeler bölümünden ek tercih ücretini yatırarak tercihlerini tamamlayacak. YKS ek tercihlerde herhangi bir üniversite kazanan ancak kayıt yaptıramayan öğrenciler yararlanamayacak. Üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarlhlerinde tamamlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM’ye bildirmeye başladı. ÖSYM tarafından hazırlığı süren kılavuzda kontenjanlar yer alacak. Peki YKS ek tercih kılavuzu 2025 açıklandı mı? İşte, YKS ek tercihte son gelişmeler…

YKS EK TERCİH 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından “2025 YKS ek tercih kılavuzu açıklandı” duyurusu geldikten sonra ek tercihler resmen başlayacak. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda tercihlerini ösym.ais.gov.tr adresinden gerçekleştirecek.

Üniversitelerin akademik takvimi dikkate alındığında YKS tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde (16-19 Eylül) yayımlanması ve tercihlerin başlaması bekleniyor.

YÖK tarafından kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanlar ÖSYM’ye bildiriliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi boş kalan kontenjanlara kılavuzda yer verecek ve adaylar ilgili üniversite ve bölümlerin boş kalan kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

Geçtiğimiz yıl tercih dönemi 6-11 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercih ekranının 5 (beş) gün açık olması bekleniyor. Ek tercih ücreti ise yayımlanacak kılavuzla birlikte belli olacak.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Ek tercih listelerinde adaylar en fazla 24 üniversiteye yer verebilecek. Ek yerleştirmeden yararlanabilmek için adayın 2025 YKS sınav puanının hesaplanmış olması gerekiyor. Ek yerleştirme tercihleri, belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Posta, fax, elektronik posta vb. yöntemleriyle iletilen tercihler geçersiz sayılacak. 

YKS EK TERCİH KILAVUZUNDA NELER OLACAK?

YKS ek tercih kılavuzunda adaylar 2 yıllık ön lisans programlarını ve 4 yıllık lisans programlarını görüntüleyebilecek. Adaylar kılavuzda yer alan koşul ve açıklamaları dikkate alarak tercihlerini yapacak.

Belirlenen şartları sağlamayan adaylar, tercih listelerinde ilgili üniversitelere yer veremeyecek. YKS tercih kılavuzunda ek tercih ücreti, boş kontenjanlar, taban puanlar yer alacak. YKS tek tercih döneminin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları kısa süre içerisinde açıklanacak ve adaylar üniversitelere kayıt yaptırarak eğitimlere katılabilecek.

