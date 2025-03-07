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ÖSYM YKS geç başvuru tarihleri 2025: YKS geç başvurular ne zaman başlıyor? (YKS geç başvuru ücreti)

21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek AYT, TYT ve YDT oturumlarına katılmaya hazırlanan adaylar 6 Şubat-3 Mart tarihlerinde başvurularını tamamladı. Başvuru yapmayı unutan, sınav ücretini yatırmayan ve sınava girmeye karar veren adaylar için ÖSYM geç başvuru takvimini duyurdu. YKS geç başvuru işlemleri ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Geç başvurularda işlem yapacak adaylardan sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak alınacak. Peki YKS geç başvurular 2025 ne zaman başlıyor? İşte, YKS geç başvuru tarihleri ve sınav ücreti…

ÖSYM YKS geç başvuru tarihleri 2025: YKS geç başvurular ne zaman başlıyor? (YKS geç başvuru ücreti) - 1

YKS geç başvuru işlemleri için geri sayım başladı. Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları sınavlarına katılacak hayallerindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen öğrenciler, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. YKS başvuruları 3 Mart’ta sona ererken gözler geç başvuru takvimine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılında uygulanacak sınavlar için geç başvuru tarihlerini duyurdu. Normal başvularda olduğu gibi adaylar, internet üzerinden YKS oturumlarına katılabilecek. Sınav ücreti ödemeleri ise e-Ödemeler bölümünden yapılacak. Peki YKS geç başvuru tarihi 2025 ne zaman? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…

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ÖSYM YKS geç başvuru tarihleri 2025: YKS geç başvurular ne zaman başlıyor? (YKS geç başvuru ücreti) - 2

YKS GEÇ BAŞVURULAR 2025 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 sınav başvuru takviminde YKS geç başvuru tarihleri de yer aldı.

3 Mart’a kadar başvuru yapmayan adaylar da geç başvuruda müracaat edebilecek. YKS geç başvuruları 11-13 Mart tarihleri arasında yapılabilecek.

ais.osmy.gov.tr adresi üzerinden başvuru ekranına giriş yapan adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

ÖSYM YKS geç başvuru tarihleri 2025: YKS geç başvurular ne zaman başlıyor? (YKS geç başvuru ücreti) - 3

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuzda YKS sınav ücreti normal başvuru takviminde 450 lira olarak belirlendi. Adaylar katılacakları her bir oturum için 450 TL ödeme yaptı.

Geç başvuru işlemlerinde ise sınav ücreti %50 artırımlı olarak tahsil ediliyor. YKS geç başvuru işlemlerinde her bir oturum için 675 TL ödenecek. İki oturuma katılacak adaylar toplamda 1350 TL, üç oturuma katılacak adaylar ise toplamda 2.025 TL ödeme yapacak.

YKS sınav ücreti ödemeleri ÖSYM’nin e-Ödemeler bölümünden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirebilir.

ÖSYM YKS geç başvuru tarihleri 2025: YKS geç başvurular ne zaman başlıyor? (YKS geç başvuru ücreti) - 4

2025 ÜNİVERSİTE SINAV TAKVİMİ

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

Yaban Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

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