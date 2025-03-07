ÖSYM YKS geç başvuru tarihleri 2025: YKS geç başvurular ne zaman başlıyor? (YKS geç başvuru ücreti)
21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek AYT, TYT ve YDT oturumlarına katılmaya hazırlanan adaylar 6 Şubat-3 Mart tarihlerinde başvurularını tamamladı. Başvuru yapmayı unutan, sınav ücretini yatırmayan ve sınava girmeye karar veren adaylar için ÖSYM geç başvuru takvimini duyurdu. YKS geç başvuru işlemleri ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Geç başvurularda işlem yapacak adaylardan sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak alınacak. Peki YKS geç başvurular 2025 ne zaman başlıyor? İşte, YKS geç başvuru tarihleri ve sınav ücreti…
YKS geç başvuru işlemleri için geri sayım başladı. Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları sınavlarına katılacak hayallerindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen öğrenciler, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. YKS başvuruları 3 Mart’ta sona ererken gözler geç başvuru takvimine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılında uygulanacak sınavlar için geç başvuru tarihlerini duyurdu. Normal başvularda olduğu gibi adaylar, internet üzerinden YKS oturumlarına katılabilecek. Sınav ücreti ödemeleri ise e-Ödemeler bölümünden yapılacak. Peki YKS geç başvuru tarihi 2025 ne zaman? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…