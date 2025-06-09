ÖSYM YKS sınav giriş belgesi görüntüleme 2025: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. 21-22 Haziran tarihinde düzenlenecek Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi için ayrı ayrı sınav giriş belgesi düzenlenecek. Adaylar sınav gününde ilgili oturumun sınav giriş belgesini yanında bulunduracak. YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafı ve sınav kuralları da ayrıca yer alacak. Peki YKS sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı? YKS sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte, YKS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi görüntüleme 2025: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2025 yılında 2 milyon 650 bin 640 aday üniversite sınavına başvuru yaptı. Hayallerindeki üniversitelerde eğitim almak isteyen yüzbinlerce aday AYT, TYT ve YDT oturumlarında ter dökecek. Her oturum için ayrı sınav giriş belgesi düzenleniyor. YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacak okulların adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kuralları yer alacak. Sınav gününde adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor. Sınav başladıktan sonra okullara giriş-çıkışlar kapatılacak. Adayların kimlik ve sınav giriş belgesi kontrol için önceden okullarda hazır olması gerekiyor. Peki YKS sınav giriş belgesi 2025 erişime açıldı mı? İşte, YKS sınav yerlerinde son durum…

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ÖSYM YKS sınav giriş belgesi görüntüleme 2025: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden en geç 10 gün önce erişime açılıyor.

Kurban Bayramı bu yıl 6-7-8-9 Haziran tarihlerine denk gelirken birçok kamu kurumu kapalı oluyor. ÖSYM kamu kurumları arasında yer alırken çalışanlar için tatil 10 Haziran Salı günü sona erecek.

YKS sınav giriş belgelerinin 10 Haziran Salı gününden itibaren yayımlanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi görüntüleme 2025: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

“YKS sınav giriş belgesi açıklandı” duyurusu geldikten sonra sınava katılacak öğrenciler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav giriş belgelerini sorgulayabilecek.

Sınav merkezi yapan adaylar, tercihlerine göre okullarda sınavlara katılacak. T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar sol kısımda bulunan menüden 2025 YKS sınav giriş belgesine ulaşabilirler.

Şifresini unuttuğu için AİS’e giriş yapamayan adaylar “ Şifremi unuttum” seçeneğiyle yeni şifre edinebilir veya alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle sisteme giriş yapabilirler.

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi görüntüleme 2025: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

TÜM OTURUMLAR İÇİN AYRI SINAV GİRİŞ BELGESİ DÜZENLENECEK

ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında toplam 2 milyon 560 bin 640 aday sınava başvuru yaptı.

Alan Yeterlilik Testi’ne 1 milyon 721 bin 52 aday katılacak. Temel Yeterlilik Testi’ne ise tüm adaylar zorunlu olarak girecek. Temel Yeterlilik Testi başvuru sayısı ise 215 bin 447 oldu.

ÖSYM tarafından düzenlenecek üniversite sınavı oturumlarına ayrı ayrı sınav giriş belgesi düzenlenecek. Adaylar katılacakları oturuma ait sınav giriş belgesini, sınav günü yanında bulunduracak.

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi görüntüleme 2025: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 5

ADAYLAR EN AZ 1 SAAT ÖNCE HAZIR BULUNACAK

Adaylar sınavların yapılacağı, okullarda en az 1 saat önce hazır bulunacak. Öğrencilerin sınav gününden önce yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçilmesi için sınavların düzenleneceği okulları önceden ziyaret etmesi tavsiye ediliyor. Adaylar, sınavların yapılacağı okulun açık adresine, sınav giriş belgesi üzerinden ulaşabilir.

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi görüntüleme 2025: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 6

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÜZERİNDE NELER VAR?

YKS sınav giriş belgesinin üzerinde adayın güncel fotoğrafı, kimlik bilgileri, sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. YKS sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olabilecek. Ayrıca sınav günü adayların uyması gereken kurallar ve yanlarında bulundurması- bulundurmaması gereken eşyalar, sınav giriş belgesi üzerinde yer alacak. 

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