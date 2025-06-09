ÖSYM YKS sınav giriş belgesi görüntüleme 2025: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. 21-22 Haziran tarihinde düzenlenecek Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi için ayrı ayrı sınav giriş belgesi düzenlenecek. Adaylar sınav gününde ilgili oturumun sınav giriş belgesini yanında bulunduracak. YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafı ve sınav kuralları da ayrıca yer alacak. Peki YKS sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı? YKS sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte, YKS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı
2025 yılında 2 milyon 650 bin 640 aday üniversite sınavına başvuru yaptı. Hayallerindeki üniversitelerde eğitim almak isteyen yüzbinlerce aday AYT, TYT ve YDT oturumlarında ter dökecek. Her oturum için ayrı sınav giriş belgesi düzenleniyor. YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacak okulların adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kuralları yer alacak. Sınav gününde adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor. Sınav başladıktan sonra okullara giriş-çıkışlar kapatılacak. Adayların kimlik ve sınav giriş belgesi kontrol için önceden okullarda hazır olması gerekiyor. Peki YKS sınav giriş belgesi 2025 erişime açıldı mı? İşte, YKS sınav yerlerinde son durum…