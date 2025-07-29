ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2025 | 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS tercih kılavuzu ve üniversite taban puanları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Üniversite tercihleri için beklenen takvim belli oldu. Hayalindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen öğrenciler, 1-13 Ağustos tarihlerinde tercihlerini yapacak. Tercih dönemi boyunca adaylar, üniversite bölümü ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme işlemlerini yapabilecek. YKS tercihleri ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Üniversitelerin öğrenim süresi, puan türü, genel kontenjan, özel koşul ve açıklamaları ve taban puanları kılavuzda yer alacak. Peki YKS tercih kılavuzu 2025 yayınlandı mı? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte, YKS tercih kılavuzu, üniversite kontenjanları ve taban puanları…

ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2025 | 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 1

ÖSYM’den beklenen YKS tercih duyurusu geldi. Tercih süresi boyunca adaylar Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna erişim sağlayabilecek. Tercihler T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte bireysel olarak gerçekleştirilecek. Tercih kılavuzunda tablo-3 ön lisans bölümlerini ifade ederken tablo 4 ise lisans bölümlerini ifade edecek. Adayların yerleştirme işlemleri yapılırken üniversitenin kontenjanları, başarı sıralaması ve adayın tercih sırası belirleyici olacak. Merkezi yerleştirmede herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adayların için ek yerleştirmeler yapılacak. Ek yerleştirme takvimi ise ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak. Peki YKS tercih kılavuzu ve üniversite taban puanları 2025 açıklandı mı? İşte, YKS tercih işlemlerine ilişkin detaylar…

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ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2025 | 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 2

YKS TERCİH KILAVUZU 2025 ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI MI? 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan yeni duyuruda üniversite programları ve kontenjanlarıyla iglili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ifade edilirken kılavuzun 30 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacağı ifade edildi. Kılavuz yayınlandıktan sonra tercihler 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2025 | 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 3

YKS TABAN PUANLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar tercihlerini yaparken taban puanları dikkate alacak. Taban puanlar, üniversite tercihlerinde yükseköğretim kurumlarının alım yaptığı en düşük puan olarak ifade ediliyor. Taban puan ise en yüksek puan anlamını taşıyor. 2025 YKS taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor ve ÖSYM tarafından ayrıca ilan ediliyor. Adaylar, tercih döneminde geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelerin puanlarını dikkate alacak. 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ  (tablo 4)

ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2025 | 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 4

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilen takvime göre YKS tercih işlemleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.

Posta, fax, elektronik posta vb. yöntemlerle gönderilen tercih listeleri işleme alınmayacak ve cevaplanmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2025 | 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 5

YKS TERCİH KILAVUZUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

YKS tercih kılavuzunda adaylar üniversitelerin adını program adı şeklinde görüntüleyebilecek. Kılavuzda ilgili bölümün öğretim süresi, alım yaptığı puan türü, genel kontenjanı, okul birincisi kontenjanı, şehit ve gazi yakını kontenjanı, 34 yaş üstü kontenjanı ile birlikte bir önceki yıla ilişkin başarı sırası ve en küçük (taban) puan yer alacak. Adaylar tercih listelerini hazırlarken kılavuzda özel ve genel şartlara dikkat edecek.

ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2025 | 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 6

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirmelerde adaylar puanlarına, tercih sıralamasına ve üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilecek.aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Yerleştirme puanı eşit olması durumunda TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL puanı büyük olana öncelik verilecek.

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