ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2025 | 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

ÖSYM’den beklenen YKS tercih duyurusu geldi. Tercih süresi boyunca adaylar Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna erişim sağlayabilecek. Tercihler T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte bireysel olarak gerçekleştirilecek. Tercih kılavuzunda tablo-3 ön lisans bölümlerini ifade ederken tablo 4 ise lisans bölümlerini ifade edecek. Adayların yerleştirme işlemleri yapılırken üniversitenin kontenjanları, başarı sıralaması ve adayın tercih sırası belirleyici olacak. Merkezi yerleştirmede herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adayların için ek yerleştirmeler yapılacak. Ek yerleştirme takvimi ise ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak. Peki YKS tercih kılavuzu ve üniversite taban puanları 2025 açıklandı mı? İşte, YKS tercih işlemlerine ilişkin detaylar…