ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihini paylaştı: YÖKDİL 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, YÖKDİL sonuç haftasına girildi. YÖKDİL 2025 sonuçları mart ayının ilk günlerinde ilan edilecek. Adaylar, YÖKDİL sonucunu online sistem üzerinden öğrenebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) sonuçları için geri sayım sürüyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapıld