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ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihini paylaştı: YÖKDİL 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, YÖKDİL sonuç haftasına girildi. YÖKDİL 2025 sonuçları mart ayının ilk günlerinde ilan edilecek. Adaylar, YÖKDİL sonucunu online sistem üzerinden öğrenebilecek.

ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihini paylaştı: YÖKDİL 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) sonuçları için geri sayım sürüyor.  Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapıld

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihini paylaştı: YÖKDİL 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı 2025 yılı sonuç açıklama takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre YÖKDİL sonuçları 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihini paylaştı: YÖKDİL 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihini paylaştı: YÖKDİL 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

YÖKDİL KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

YÖKDİL’in sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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