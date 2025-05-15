ÖSYM'den açıklama geldi: DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DUS sonuçları için ÖSYM'den açıklama geldi. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 20 Nisan tarihinde düzenlendi. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre DUS sonuçları bugün (15 Mayıs) tarihinde erişime açılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulama ekranına ulaşabilecek. DUS sınav sonuçları ekranında adaylar doğru-yanlış cevap sayılarını ve sınavdan elde ettikleri toplam puanı görüntüleyebilecek. Peki DUS sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DUS sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr…
DUS sınavına Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce aday katıldı. DUS sınavı değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkliyor. Temel Bilimler ve Klinik Bilimleri gibi alanlardan adaylara toplam 120 soru yöneltirlirken 150 dakika sınav süresi verildi. DUS sınavı tamamlandıktan sonra adaylar, açılan kadrolara puanlarıyla birlikte başvuru yapabilecek. DUS sınav sonuçları sorgulama ekranı, yoğun ilgi görüyor. DUS sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İnternet üzerinden erişime açılan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. DUS sınav sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den kritik açıklama geldi.