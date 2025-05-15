ÖSYM'den açıklama geldi: DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DUS SONUÇLARI İÇİN ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM'den yapılan açıklamada " 20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nda (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması nedeniyle 2025 ÖSYM Sınav Takvimi’nde sonuç açıklama tarihi 15 Mayıs 2025 tarihi olarak duyurulan sınavların sonuçları, yargı kararı sonrasında açıklanacaktır." ifadeleri yer aldı.



DUS SINAV SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI (açıklandığında aktif olacaktır)



DUS sınav sonuçları sorgulama ekranında adaylar sınavdan elde ettikleri toplam puanları ve doğru yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek.