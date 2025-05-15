ÖSYM'den açıklama geldi: DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DUS sonuçları için ÖSYM'den açıklama geldi. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 20 Nisan tarihinde düzenlendi. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre DUS sonuçları bugün (15 Mayıs) tarihinde erişime açılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulama ekranına ulaşabilecek. DUS sınav sonuçları ekranında adaylar doğru-yanlış cevap sayılarını ve sınavdan elde ettikleri toplam puanı görüntüleyebilecek. Peki DUS sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DUS sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr…

ÖSYM'den açıklama geldi: DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

DUS sınavına Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce aday katıldı. DUS sınavı değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkliyor. Temel Bilimler ve Klinik Bilimleri gibi alanlardan adaylara toplam 120 soru yöneltirlirken 150 dakika sınav süresi verildi. DUS sınavı tamamlandıktan sonra adaylar, açılan kadrolara puanlarıyla birlikte başvuru yapabilecek. DUS sınav sonuçları sorgulama ekranı, yoğun ilgi görüyor. DUS sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İnternet üzerinden erişime açılan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. DUS sınav sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den kritik açıklama geldi.

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM'den açıklama geldi: DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

DUS SONUÇLARI İÇİN ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM'den yapılan açıklamada "  20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nda (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması nedeniyle 2025 ÖSYM Sınav Takvimi’nde sonuç açıklama tarihi 15 Mayıs 2025 tarihi olarak duyurulan sınavların sonuçları, yargı kararı sonrasında açıklanacaktır." ifadeleri yer aldı. 

DUS SINAV SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI (açıklandığında aktif olacaktır)

DUS sınav sonuçları sorgulama ekranında adaylar sınavdan elde ettikleri toplam puanları ve doğru yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek.

ÖSYM'den açıklama geldi: DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

SONUÇLARIN ARDINDAN TERCİHLER BAŞLAYACAK

DUS sınav sonuçları erişime açıldıktan sonra ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda tercih ve yerleştirme işlemleri yapılacak.

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

ÖSYM'den açıklama geldi: DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

DUS 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Sınavı yılda iki kez düzenleniyor. İlk sınav 20 Nisan tarihinde tammlanırken ikinci dönem sınavı ise 12 Ekim 2025 tarihinde yapılacak. Başvuru işlemleri ise 27 Ağustos 3 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

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