ÖSYM'den tarih bekleniyor: KPSS Önlisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.



Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.



Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Ağustos ayının son haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.