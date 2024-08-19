ÖSYM'den tarih bekleniyor: KPSS Önlisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS önlisans sınavı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de sınav giriş belgesi oldu. KPSS Önlisans oturumu için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesini kontrol ediyor. Sınavlara kısa bir süre kala, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Peki, KPSS Önlisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
KPSS'nin bu yılki önlisans oturumlarına geri sayım başladı. Yakın zaman önce başvuru süreci tamamlanan KPSS Önlisans oturumuna az bir zaman kala, sınav giriş yerleri merak konusu oldu. 2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS Önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.