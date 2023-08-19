ÖSYM'nin sitesi ne zaman düzelir? 2023 YKS tercih/yerleştirme sonuçları merak ediliyor

2023- YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından, yaşanan yoğunluk nedeniyle ÖSYM'nin WEB sitesine erişimde sorunlar yaşanıyor. Üniversiteli adayları ÖSYM'nin sonuç sayfasına girdiğinde hata mesajı alıyor. Peki, ÖSYM'nin sitesi ne zaman düzelir? ÖSYM çöktü mü?

ÖSYM'nin sitesi ne zaman düzelir? 2023 YKS tercih/yerleştirme sonuçları merak ediliyor - 1

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi. Sonuçlarına odaklanan öğrenciler ise ÖSYM'nin sonuç açıklama ekranında erişim problemi yaşıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM'nin sitesi ne zaman düzelir? 2023 YKS tercih/yerleştirme sonuçları merak ediliyor - 2

ÖSYM'NİN İNTERNET SİTESİ NE ZAMAN DÜZELİR?

YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihlere göre, yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM'nin WEB sitesinde ve sonuç açıklama sayfasında yoğunluk kaynaklı zaman zaman problem yaşanabiliyor.

Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Sorunun ilerleyen saatlerde biteceği tahmin ediliyor.

ÖSYM'nin sitesi ne zaman düzelir? 2023 YKS tercih/yerleştirme sonuçları merak ediliyor - 3

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, 2023-YKS yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde de profesyonel destek almanız yararlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ise Twitter hesabı üzerinden, "Sevgili adaylarımız, merakla beklediğiniz 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçlarınızı ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz. Hayırlı olmasını diler tüm gençlerimizi tebrik ederim" açıklamalarında bulundu.

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