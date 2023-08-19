ÖSYM'nin sitesi ne zaman düzelir? 2023 YKS tercih/yerleştirme sonuçları merak ediliyor
2023- YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından, yaşanan yoğunluk nedeniyle ÖSYM'nin WEB sitesine erişimde sorunlar yaşanıyor. Üniversiteli adayları ÖSYM'nin sonuç sayfasına girdiğinde hata mesajı alıyor. Peki, ÖSYM'nin sitesi ne zaman düzelir? ÖSYM çöktü mü?
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi. Sonuçlarına odaklanan öğrenciler ise ÖSYM'nin sonuç açıklama ekranında erişim problemi yaşıyor.