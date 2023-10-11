ÖSYM’nin yüksek güvenlikli kozmik odası: İçerideki akademisyenlerin kimlikleri gizli tutuluyor
ÖSYM’nin sınav soruları, “kırmızı alan” adı verilen yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı, gizli tutulan yerde hazırlanıyor. İsmi gizli tutulan akademisyenlerin, cep telefonu, şarj aleti, kulaklık, elektronik sigara gibi eşyaları ile alana girişe izin verilmiyor. Çok aşamalı denetime sokulan soruların, kitapçıklara basımı ise emniyet güçlerinin denetimi altındaki matbaalarda gerçekleşiyor.
ÖSYM’nin sınav soruları, kurumun gizlilik sözleşmesi imzaladığı yazarlar tarafından “kırmızı alan” adı verilen, yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı yerde hazırlanıyor.