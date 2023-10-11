ÖSYM’nin yüksek güvenlikli kozmik odası: İçerideki akademisyenlerin kimlikleri gizli tutuluyor

ÖSYM'nin bu alanında sınav sorularının yazıldığını anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

“Buraya kırmızı alan diyoruz. Bu alanda sınav soruları yazılıyor. Soru hazırlama faaliyetlerimiz, en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınmış en yeni ve teknolojik araçlarla donatılmış korunaklı bu bölgede sürdürülüyor. Sınav güvenliğinin sağlanması için soru yazarlarımız, yanlarında hiçbir materyal olmadan x-ray cihazları ve el dedektörleri ile aramalar yapıldıktan sonra kırmızı alana alınıyor.

Kırmızı alanda, akademisyenlerimizin günün hangi saatinde içeri girdiğinin takibini yapıyoruz. Bu alanda akademisyenlerimiz, günün çeşitli zamanlarında sorularını yazıyorlar. Diğer akademisyenler de en az 5-6 denetimden geçirdikten sonra 'sorulabilir' onayı verdikleri sorular, soru bankamıza atılıyor.”