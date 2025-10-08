Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav tarihi ve saati belli oldu

Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı için geri sayım başladı. Sınavda silahsız kategoride yer alan adaylara, 100 soruluk test için 120 dakika süre tanınacak. Silahlı adaylar ise bu 100 soruya ek olarak 25 adet silah bilgisi sorusu yanıtlayacak. Heyecanla beklenen sınav, adayların mesleki yeterliliklerini ölçmeyi hedefliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü yıl içerisinde gerçekleştirilecek tüm sınavların tarihini paylaşmıştı. Takvime göre, Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak.

SINAV TAKVİMİ

21.10.2025 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

22-24.10.2025 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

31.10.2025 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

07.11.2025 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

10-12.11.2025 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

13.11.2025 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.


Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

