Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav tarihi ve saati belli oldu
Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı için geri sayım başladı. Sınavda silahsız kategoride yer alan adaylara, 100 soruluk test için 120 dakika süre tanınacak. Silahlı adaylar ise bu 100 soruya ek olarak 25 adet silah bilgisi sorusu yanıtlayacak. Heyecanla beklenen sınav, adayların mesleki yeterliliklerini ölçmeyi hedefliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü yıl içerisinde gerçekleştirilecek tüm sınavların tarihini paylaşmıştı. Takvime göre, Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak.