Özel lise taban puanları belli oldu

Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarının ardından özel liseler kontenjanlarını ve taban puanlarını açıkladı. İşte 2020 özel lise taban puanları... 20 Haziran'da gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları açıklandı. Öğrenciler için tercih dönemi 20 Temmuz'da başlayacak.Sonuçların açıklanmasının ardından özel liseler taban puanlarını ve ücretlerini açıkladı.2020 yılında ise özel liselerin taban puanları şöyle: Kız öğrenci taban puan : 479Kontenjan: 111Erkek öğrenci taban puan: 479Kontenjan: 110 Taban puan: 456 Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470 2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180Kız Yatılı kontenjanı: 12Erkek Yatılı kontenjanı: 21Taban Puanı: 446 Taban puanı: 446 Taban puanı: 460 Kontenjan: 45Taban puan: 462 2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433 2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470