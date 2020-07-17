Özel lise taban puanları belli oldu

Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarının ardından özel liseler kontenjanlarını ve taban puanlarını açıkladı. İşte 2020 özel lise taban puanları...

ntv.com.tr 17.07.2020 - 11:39

Özel lise taban puanları belli oldu - 1
20 Haziran'da gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları açıklandı. Öğrenciler için tercih dönemi 20 Temmuz'da başlayacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından  özel liseler taban puanlarını ve ücretlerini açıkladı.

2020 yılında ise özel liselerin taban puanları şöyle:
Özel lise taban puanları belli oldu - 2

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan : 479
Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan:  479
Kontenjan: 110
Özel lise taban puanları belli oldu - 3

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Taban puan: 456
Özel lise taban puanları belli oldu - 4

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı:  470
Özel lise taban puanları belli oldu - 5

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21

Taban Puanı: 446
Özel lise taban puanları belli oldu - 6

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

Taban puanı: 446
Özel lise taban puanları belli oldu - 7

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

Taban puanı: 460 

Özel lise taban puanları belli oldu - 8

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45
Taban puan: 462
Özel lise taban puanları belli oldu - 9

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ


2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433
Özel lise taban puanları belli oldu - 10

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470

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