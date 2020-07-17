Özel lise taban puanları belli oldu

20 Haziran'da gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları açıklandı. Öğrenciler için tercih dönemi 20 Temmuz'da başlayacak.



Sonuçların açıklanmasının ardından özel liseler taban puanlarını ve ücretlerini açıkladı.



2020 yılında ise özel liselerin taban puanları şöyle: