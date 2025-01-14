Özel okul fiyatları cep yakıyor: Gelecek dönem 2 milyon lira olması bekleniyor
Özel okullarda kayıt dönemi başladı. Ara sınıflarda zamlar en fazla yüzde 54,8 olabilecek. Anaokulları ile 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda ise herhangi bir yasal zam oranı yok. Bu nedenle öğrencinin eğitim masrafının özel okul ücretleri ve ek kalemlerle birlikte gelecek dönem 2 milyon lirayı bulması bekleniyor. Haber: Tuana Çiftçi
Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda ara sınıflar için tavan zam oranı yüzde 54 ile sınırlandırdı. Ancak birçok okul tavan sınırına da uymuyor.