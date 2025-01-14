Özel okul fiyatları cep yakıyor: Gelecek dönem 2 milyon lira olması bekleniyor

Özel okullarda kayıt dönemi başladı. Ara sınıflarda zamlar en fazla yüzde 54,8 olabilecek. Anaokulları ile 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda ise herhangi bir yasal zam oranı yok. Bu nedenle öğrencinin eğitim masrafının özel okul ücretleri ve ek kalemlerle birlikte gelecek dönem 2 milyon lirayı bulması bekleniyor. Haber: Tuana Çiftçi

Özel okul fiyatları cep yakıyor: Gelecek dönem 2 milyon lira olması bekleniyor - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda ara sınıflar için tavan zam oranı yüzde 54 ile sınırlandırdı. Ancak birçok okul tavan sınırına da uymuyor.

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Özel okul fiyatları cep yakıyor: Gelecek dönem 2 milyon lira olması bekleniyor - 2

900 BİN LİRAYI BULDU

Erken kayıt dönemi başlarken bazı özel okulların ücretleri de belli oldu. Yıllık 200 bin liradan başlayan 900 bin liraya kadar çıkan ücretler var.

Özel okul fiyatları cep yakıyor: Gelecek dönem 2 milyon lira olması bekleniyor - 3

Bunlara yemek, kırtasiye, servis ve diğer ek ücretler de eklenince 1 milyon lirayı aşan fiyatlar ortaya çıkıyor.

Veliler ise bu artışa şikayet sayfaları üzerinden isyan etti.

Özel okul fiyatları cep yakıyor: Gelecek dönem 2 milyon lira olması bekleniyor - 4

ÜCRET ARTIŞI DAHA FAZLA OLABİLİR

Özel okullardaki fiyat sınırlaması 1, 5, 9 ve anasınıfları için geçerli değil.

Veliler bu kademedeki sınıflar için çok daha fazla ücret beklediklerini söylüyor.

Özel okul fiyatları cep yakıyor: Gelecek dönem 2 milyon lira olması bekleniyor - 5

Özel okullardaki yemek ve servislerde de bu tavan zam oranı geçerli değil. Bazı okullarda KDV dAhil yemek ücreti yıllık 150 bin TL'yi geçti.

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