Özel okul fiyatları için yeni adım
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel okullardaki "fahiş fiyat" uygulamalarına karşı Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) "düzenleme yapılsın" tavsiyesinde bulundu. Ayrıca kararın ilgili kurumlara gönderilmesi kararlaştırıldı.
Özel okulda eğitim gören bir öğrenci için 2023'te 169 bin lira olan kayıt yenileme ücreti, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için 350 bin liraya yükseltildi.
Eğitim öğretim ücretlerine MEB mevzuatında belirlenen üst sınırın çok üzerinde zam yapıldığını belirten bir veli, KDK'ye başvurdu.