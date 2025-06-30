Özür grubu atama başvuruları başladı mı? MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı
Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle il içi yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru süreci başlıyor. 30 Haziran'da başlayan başvuru süreci temmuz ayının ortasında tamamlanacak. Peki, özür grubu atama başvurusu nasıl yapılır?
Millî Eğitim Bakanlığı, 2025 yaz tatili sürecine ilişkin il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurularına dair duyuruyu yayımladı. Bakanlık kadrosunda görev yapan öğretmenlerden, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer yönetmelikte belirtilen mazeretlere sahip olanlar bu kapsamda başvuru yapabilecek.
Başvurular, iki aşamalı olarak elektronik sistem üzerinden alınacak.