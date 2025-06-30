Özür grubu atama başvuruları başladı mı? MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı

Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle il içi yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru süreci başlıyor. 30 Haziran'da başlayan başvuru süreci temmuz ayının ortasında tamamlanacak. Peki, özür grubu atama başvurusu nasıl yapılır?

Özür grubu atama başvuruları başladı mı? MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı - 1

Millî Eğitim Bakanlığı, 2025 yaz tatili sürecine ilişkin il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurularına dair duyuruyu yayımladı. Bakanlık kadrosunda görev yapan öğretmenlerden, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer yönetmelikte belirtilen mazeretlere sahip olanlar bu kapsamda başvuru yapabilecek.

Başvurular, iki aşamalı olarak elektronik sistem üzerinden alınacak.


EĞİTİM HABERLERİ

Özür grubu atama başvuruları başladı mı? MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı - 2

ATAMA TAKVİMİ

Birinci aşamada öğretmenler, 30 Haziran – 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında mazeretlerini resmi belgelerle birlikte sisteme yükleyerek ön başvuru yapacak.

Ön başvuruları onaylanan öğretmenler ise, ikinci aşamada 10 – 14 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

Tüm başvuru sürecinin ardından, atama sonuçları 16 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Ataması yapılan öğretmenler, 17 Temmuz 2025 itibarıyla görev yerlerinden ayrılarak yeni okullarına geçiş yapabilecek.

Detaylı bilgilere ve başvuru ekranına Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Özür grubu atama başvuruları başladı mı? MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı - 3

BİRİNCİ VE İKİNCİ AŞAMA SÜRECİ

Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercihine sunulan eğitim kurumlarından atanmak istediklerini seçeceklerdir.Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır. İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.

Özür grubu atama başvuruları başladı mı? MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı - 4

YER DEĞİŞTİRME VE TEBLİGAT

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. 2. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

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