Özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre, öğretmen özür grubu atama başvuruları 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 8 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Başvuru süreci devam ederken gündeme gelen konulardan biri de sonuçlar oldu.