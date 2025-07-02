Özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Yılı 2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu doğrultusunda özür grubu atama başvuruları devam ediyor. Başvuru sürecini geride bırakan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Peki, özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre, öğretmen özür grubu atama başvuruları 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 8 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Başvuru süreci devam ederken gündeme gelen konulardan biri de sonuçlar oldu.