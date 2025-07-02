Özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Yılı 2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu doğrultusunda özür grubu atama başvuruları devam ediyor. Başvuru sürecini geride bırakan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Peki, özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre, öğretmen özür grubu atama başvuruları 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 8 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Başvuru süreci devam ederken gündeme gelen konulardan biri de sonuçlar oldu.

EĞİTİM HABERLERİ

Özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi - 2

İKİNCİ AŞAMA SÜRECİ

Ön başvuruları onaylanan öğretmenler ise ikinci aşamada, 10-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacak.

Özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi - 3

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇ TARİHİ

Başvuruların tamamlanmasının ardından atama işlemleri 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Atama sonuçları, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi - 4

Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin tebligat ve ayrılma işlemleri, 17 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER