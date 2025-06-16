Özürsüz devamsızlık 10 gün olursa ne olur? MEB açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yönetmeliklerine göre okullarda devamsızlık, öğrencilerin başarı durumu ve sınıf geçmesini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Özürsüz devamsızlık süresi sınırı aşıldığında öğrenciler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Peki, özürsüz devamsızlık 10 gün olursa ne olur?

Özürsüz devamsızlık 10 gün olursa ne olur? MEB açıkladı - 1

Özürsüz devamsızlık 10 gün olduğunda ne olacağı, karne zamanının yaklaşmasıyla birlikte öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Özürsüz devamsızlık 10 gün olunca öğrenci artık kritik sınırda demektir. Bu sınırın aşılması durumunda sınıf tekrarı riski yaşanır. İşte ayrıntılar...

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Özürsüz devamsızlık 10 gün olursa ne olur? MEB açıkladı - 2

ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK 10 GÜN OLUNCA NE OLUR?

Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilecek, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilecek ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenecek.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün olacak.

Özürsüz devamsızlık 10 gün olursa ne olur? MEB açıkladı - 3

10 GÜN AŞILIRSA NE OLUR?

Özürsüz devamsızlık 10 günü aştığında öğrenciler şu durumlarla karşı karşıya kalabilir:

Sınıf tekrarına kalabilir: Yönetmeliğe göre özürsüz devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır ve sınıf tekrarı yapmaları gerekebilir.

Velilere resmi bildirim yapılır: Öğrencinin devamsızlığı 10 günü geçtiğinde okul yönetimi tarafından veliye yazılı olarak bilgi verilir.

Disiplin süreci başlayabilir: Devamsızlık kasıtlı ve sürekli bir hal alırsa öğrenci hakkında disiplin işlemi başlatılabilir.

Telafi veya mazeret hakkı tanınmaz: Özürsüz devamsızlıklar, mazeretli devamsızlık gibi sonradan telafi edilemez ve geçerli bir belgeyle açıklanmadığı sürece dikkate alınmaz.

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