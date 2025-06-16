Özürsüz devamsızlık 10 gün olursa ne olur? MEB açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yönetmeliklerine göre okullarda devamsızlık, öğrencilerin başarı durumu ve sınıf geçmesini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Özürsüz devamsızlık süresi sınırı aşıldığında öğrenciler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Peki, özürsüz devamsızlık 10 gün olursa ne olur?
Özürsüz devamsızlık 10 gün olduğunda ne olacağı, karne zamanının yaklaşmasıyla birlikte öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Özürsüz devamsızlık 10 gün olunca öğrenci artık kritik sınırda demektir. Bu sınırın aşılması durumunda sınıf tekrarı riski yaşanır. İşte ayrıntılar...