ÖZYES 2025 tercih sonuçları açıklandı (2025 ÖZYES kayıt tarihleri belli oldu)

2025 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ÖZYES tercih sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruda, ÖZYES sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.




ÖZYES SONUÇ SORGULAMA

Açıklamaya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarını 19 Eylül 2025 saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr
adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.



ÖZYES KAYITLARI NE ZAMAN?

Yerleştirme sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 23-29 Eylül tarihlerinde resmi iş günleri ve çalışma saatlerinde yapılacak.



ÖZYES (Özel Yetenek Sınavı), Türkiye'de belirli üniversitelerde, spor, sanat, müzik ve güzel sanatlar gibi alanlarda eğitim veren bölümler için uygulanan sınavdır

