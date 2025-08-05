ÖZYES ne zaman? 2025 ÖZYES takvimi

Yurt dışında lise öğrenimini tamamlayan ve Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) için 2025 yılı takvimi araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ÖZYES, yabancı uyruklu ve mavi kartlı öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere başvuru süreçlerinde belirleyici rol oynuyor. Peki, ÖZYES 2025 ne zaman yapılacak?

ÖZYES ne zaman? 2025 ÖZYES takvimi - 1

Yurtdışında lise eğitimini tamamlayan ve Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 2025 yılı sınav takvimi belli oldu.

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ÖZYES ne zaman? 2025 ÖZYES takvimi - 2

ÖZYES NE ZAMAN?

2025 ÖZYES sınavları, 13 Ağustos 2025 – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sınavlar, ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde ve üniversitelerin ilgili fakültelerinde gerçekleştirilecek.

ÖZYES ne zaman? 2025 ÖZYES takvimi - 3

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda düzenlenen ÖZYES, özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, mavi kart sahipleri ve yabancı uyruklu adaylar için yükseköğretime geçişte tercih edilen bir sınav olma özelliği taşıyor.

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