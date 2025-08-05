ÖZYES ne zaman? 2025 ÖZYES takvimi
Yurt dışında lise öğrenimini tamamlayan ve Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) için 2025 yılı takvimi araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ÖZYES, yabancı uyruklu ve mavi kartlı öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere başvuru süreçlerinde belirleyici rol oynuyor. Peki, ÖZYES 2025 ne zaman yapılacak?
Yurtdışında lise eğitimini tamamlayan ve Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 2025 yılı sınav takvimi belli oldu.