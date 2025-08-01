PAÜ yatay geçiş sonuçlarında son durum: PAÜ yatay geçiş sonuçları açıklandı mı?
Üniversiteler arası geçiş yapmak isteyen binlerce öğrenci, Pamukkale Üniversitesi’nin (PAÜ) 2025 yılı yatay geçiş başvuru sonuçlarına odaklandı. Akademik takvime göre PAÜ, yatay geçiş sonuçları ağustos ayının ilk haftasında ilan edilecek. Peki, PAÜ yatay geçiş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025-2026 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Kurum İçi, Kurumlararası ve Yurt Dışı yatay geçiş Pamukkale Üniversitesi’nin (PAÜ) başvuruları 21 Temmuz - 25 Temmuz 2025 tarihlerinde alınmıştı. Başvuru sürecini geride bırakan adayların gündeminde sonuçlar var.