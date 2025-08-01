PAÜ yatay geçiş sonuçlarında son durum: PAÜ yatay geçiş sonuçları açıklandı mı?

Önlisans/lisans programlarına (kurumlararası) yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan yabancı uyruklu öğrencilerin, yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde öğrencinin programa kayıt olduğu yıldaki programın ÖSYM/YKS minimum puanı (Genel yerleştirme en küçük puan) YKS puanı olarak kabul edilecek.