PAÜ yatay geçiş sonuçlarında son durum: PAÜ yatay geçiş sonuçları açıklandı mı?

Üniversiteler arası geçiş yapmak isteyen binlerce öğrenci, Pamukkale Üniversitesi’nin (PAÜ) 2025 yılı yatay geçiş başvuru sonuçlarına odaklandı. Akademik takvime göre PAÜ, yatay geçiş sonuçları ağustos ayının ilk haftasında ilan edilecek. Peki, PAÜ yatay geçiş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

PAÜ yatay geçiş sonuçlarında son durum: PAÜ yatay geçiş sonuçları açıklandı mı? - 1

2025-2026 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Kurum İçi, Kurumlararası ve Yurt Dışı yatay geçiş Pamukkale Üniversitesi’nin (PAÜ) başvuruları 21 Temmuz - 25 Temmuz 2025 tarihlerinde alınmıştı. Başvuru sürecini geride bırakan adayların gündeminde sonuçlar var.

EĞİTİM HABERLERİ

PAÜ yatay geçiş sonuçlarında son durum: PAÜ yatay geçiş sonuçları açıklandı mı? - 2

PAÜ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-2026 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Takvimi" doğrultusunda PAÜ yatay geçiş sonuçları 1 Ağustos 2025 tarihinde duyurulacak.

PAÜ yatay geçiş sonuçlarında son durum: PAÜ yatay geçiş sonuçları açıklandı mı? - 3

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvurular, Pamukkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge hükümlerine göre değerlendirilir.


PAÜ yatay geçiş sonuçlarında son durum: PAÜ yatay geçiş sonuçları açıklandı mı? - 4

Önlisans/lisans programlarına (kurumlararası) yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan yabancı uyruklu öğrencilerin, yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde öğrencinin programa kayıt olduğu yıldaki programın ÖSYM/YKS minimum puanı (Genel yerleştirme en küçük puan) YKS puanı olarak kabul edilecek.

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