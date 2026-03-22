Pazartesi okullar tatil mi, var mı? Okullar ne zaman açılacak? 2026 ara tatil takvimi
22.03.2026 11:01
Aydın Kayar
Milyonlarca öğrenci ve veli, bayramın üçüncü ve son günü nedeniyle okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı ve ara tatilin birleşmesiyle birlikte öğrenciler bayram ile tatili birlikte yaptı. Öğrenciler, tatilin kısa bir süre sonra sona erecek olması nedeniyle, "Pazartesi okullar tatil mi, var mı? Okullar ne zaman açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, pazartesi okullar tatil mi, var mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB’in 2026 çalışma takvimine göre okulların açılacağı tarih.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde eğitim gören milyonlarca öğrenci, 16 Mart tarihinde başlayan ikinci ara tatilin sonuna geldi. Ancak bu yıl takvimin Ramazan Bayramı ile örtüşmesi, tatil süresi hakkında da kafa karışıklıkları yarattı. Veliler ve öğrenciler, "Pazartesi günü okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, gözler iş takvimine çevrildi. Peki, pazartesi okullar tatil mi, var mı? Okullar ne zaman açılacak?
23 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre, ara tatil ve bayram tatilinin birleşmesiyle yapılan 9 günlük tatil bugün sona erecek.
Buna göre; 23 Mart Pazartesi günü okullar yeniden açılacak.
2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili 16-20 Mart arasında yapıldı.
Ramazan Bayramı ve hafta sonlarının da eklenmesiyle 9 gün süren ara tatil bugün sona eriyor. Yarın sabah 18 milyondan fazla öğrenci ile 1.2 milyon öğretmen okullarına dönerek ders başı yapacak.