PERTEM MSÜ tercih sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

MSÜ tercih sonuçları 2025, Personel Temin Sistemi Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Geçtiğimiz yıl sonuçlar Haziran ayında erişime açılırken adaylar sık sık sonuç ekranını kontrol ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından tercih işlemleri 18 Nisan’a kadar alınmıştı. Başvuruların üzerinden yaklaşık 2 aylık süre geçerken adaylar sonuçları odaklandı. MSÜ tercihlerinde yerleştirme işlemleri ADP puanına göre yapacak. Kara, Deniz, Hava Harp okulları ve 2 yıllık meslek yüksekokullarında eğitim almak isteyen öğrenciler için ardından ikinci seçim aşamaları gerçekleştirilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ tercih sonuçlarında son durum…

PERTEM MSÜ tercih sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak? - 1

MSÜ tercihleri, ÖSYM aracılığıyla alınırken sonuçlar ise her yıl olduğu gibi bu yılda Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden duyurulacak. Tercih sonuçları duyurulduktan sonra adaylar için mülakat ve fiziki yeterlilik etabı gerçekleştirilecek. Evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi süreçleri ayrıca Bakanlık tarafından duyurulacak. Adaylar MSÜ tercih sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek. 2 ve 4 yıllık üniversitede askeri eğitim almak isteyen adaylar tercihlere yoğun ilgi göstermişti. Yerleştirmelerde adayların tercih sırası ve Aday Değerlendirme Puanı belirleyici olacak. Peki MSÜ tercih sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin son gelişmeler…

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PERTEM MSÜ tercih sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak? - 2

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı, MSÜ tercihlerini 24 Mart- 18 Nisan tarihleri arasında aldı. Değerlendirme işlemleri sürerken Bakanlık sonuçların ilan edileceği tarihe ilişkin bir bilgilendirme yapmadı.

Geçtiğimiz yıl tercih süreci 10 Mayıs’ta sona ererken yaklaşık 1 aylık sürenin ardından sonuçlar erişime açılmıştı.

Haziran ayının üçüncü haftasına girilirken Milli Savunma Bakanlığı sonuçları henüz duyurmadı. MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayı sonuna kadar duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

PERTEM MSÜ tercih sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak? - 3

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve 2 yıllık meslek yüksekokulu tercih süreci ÖSYM tarafından yürütüldü. Tercih sürecinin aksine sonuçlar ise Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Bilgi Sistemi olan PERTEM üzerinden duyurulacak.

Adaylar, personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuç ekranına ulaşabilecek. Sonuç ekranında adayın çağrılacağı ikinci seçim aşamasına ilişkin bilgiler ile birlikle mülakat tarihleri yer alacak.

PERTEM MSÜ tercih sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak? - 4

BAKANLIK TAKVİM AÇIKLAYACAK

Milli Savunma Bakanlığı sonuçlar ilan edildikten sonra 2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyet takvimini duyuracak.

Hava harp okulu, diğer harp okulu, astsubay meslek yüksekokulu seçim aşamaları ayrı ayrı tarihlerde yapılacak. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi Pazar günleri sınav yapılması beklenmiyor.

MSÜ tercihlerinde yerleştirme işlemleri Aday Değerlendirme Puanı ve tercih önceliğine göre yapılacak.

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