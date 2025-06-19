PERTEM MSÜ tercih sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?
MSÜ tercih sonuçları 2025, Personel Temin Sistemi Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Geçtiğimiz yıl sonuçlar Haziran ayında erişime açılırken adaylar sık sık sonuç ekranını kontrol ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından tercih işlemleri 18 Nisan’a kadar alınmıştı. Başvuruların üzerinden yaklaşık 2 aylık süre geçerken adaylar sonuçları odaklandı. MSÜ tercihlerinde yerleştirme işlemleri ADP puanına göre yapacak. Kara, Deniz, Hava Harp okulları ve 2 yıllık meslek yüksekokullarında eğitim almak isteyen öğrenciler için ardından ikinci seçim aşamaları gerçekleştirilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ tercih sonuçlarında son durum…
MSÜ tercihleri, ÖSYM aracılığıyla alınırken sonuçlar ise her yıl olduğu gibi bu yılda Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden duyurulacak. Tercih sonuçları duyurulduktan sonra adaylar için mülakat ve fiziki yeterlilik etabı gerçekleştirilecek. Evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi süreçleri ayrıca Bakanlık tarafından duyurulacak. Adaylar MSÜ tercih sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek. 2 ve 4 yıllık üniversitede askeri eğitim almak isteyen adaylar tercihlere yoğun ilgi göstermişti. Yerleştirmelerde adayların tercih sırası ve Aday Değerlendirme Puanı belirleyici olacak. Peki MSÜ tercih sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin son gelişmeler…