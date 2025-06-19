PERTEM MSÜ tercih sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

MSÜ tercihleri, ÖSYM aracılığıyla alınırken sonuçlar ise her yıl olduğu gibi bu yılda Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden duyurulacak. Tercih sonuçları duyurulduktan sonra adaylar için mülakat ve fiziki yeterlilik etabı gerçekleştirilecek. Evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi süreçleri ayrıca Bakanlık tarafından duyurulacak. Adaylar MSÜ tercih sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek. 2 ve 4 yıllık üniversitede askeri eğitim almak isteyen adaylar tercihlere yoğun ilgi göstermişti. Yerleştirmelerde adayların tercih sırası ve Aday Değerlendirme Puanı belirleyici olacak. Peki MSÜ tercih sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin son gelişmeler…