Pilot uygulama kapsamına alındı, ilk kez açıldı! Mesleklerini daha ortaokul sırasındayken belirliyorlar

35’i kız 64 öğrencinin kayıt yaptırdığı okulda eğitim gören 5’inci sınıf öğrencisi Ecem Yağmur Aras, meslek seçimini daha ortaokul sırasındayken belirleyen öğrencilerden biri. Kimyager olmak için bu okulu tercih ettiğini söyleyen Aras, “Bu okula kendi isteğimle geldim. Ben büyüyünce kimyager olmak istiyorum. Ve kimya teknolojisi alanında okumak istiyorum.” diye konuştu.

Haftada 2 saati meslek seçimi ve kariyer dersi olmak üzere, 35 saat ders gören öğrencilerden Tunahan Celep de ileride bilinçli meslek seçimi yapabilmek için mesleki ortaokula başladığını belirterek, “Hedefim metal teknolojisi okuyup, iyi bir kaynak ustası olmak.” dedi.