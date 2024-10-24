Pilot uygulama kapsamına alındı, ilk kez açıldı! Mesleklerini daha ortaokul sırasındayken belirliyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), çocukların küçük yaşlarda mesleki eğitime yönelmeleri amacıyla başlattığı pilot uygulama kapsamında, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mesleki ortaokul, bu yıl eğitime başladı. İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan mesleki ortaokula, erkek öğrencilerden çok kız öğrenciler ilgi gösterdi. Okula kayıt yaptıran 35 kız, 29 erkek öğrenci, meslek seçimlerini daha ortaokul sıralarındayken belirleyecek.

Pilot uygulama kapsamına alındı, ilk kez açıldı! Mesleklerini daha ortaokul sırasındayken belirliyorlar - 1

Mesleklerini ortaokul sıralarındayken belirliyorlar; kız öğrencilerden yoğun ilgi...

EĞİTİM HABERLERİ

Pilot uygulama kapsamına alındı, ilk kez açıldı! Mesleklerini daha ortaokul sırasındayken belirliyorlar - 2

Pilot il seçilen Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da hayata geçirilen mesleki ortaokullar uygulaması, MEB'in mesleki eğitime yönelik "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında yaz tatilinde, zanaat atölyeleri olarak adlandırılan kurslarla, meslek liselerinin kapılarını ilk kez ortaokul kademesindeki öğrencilere açmasından doğdu.

Pilot uygulama kapsamına alındı, ilk kez açıldı! Mesleklerini daha ortaokul sırasındayken belirliyorlar - 3

Öğrencilerin 7'nci sınıftan itibaren meslek liselerinde ücretsiz katılabildiği atölyeler, 18 ildeki 271 okulda 129 modüller kurs programıyla gerçekleştirilirken sürece katkı sağlamak için Türkiye'de ilk kez mesleki ortaokullar müfredata alındı.

4 ildeki 4 meslek lisesinin bünyesinde açılan okullara, mevcut ortaokullardan öğrenciler kayıt yaptırabilirken, öğrenciler, geldiği okuldaki sınıfına göre, mesleki ortaokulda oluşturulacak sınıflarda öğretim görecek.

Pilot uygulama kapsamına alındı, ilk kez açıldı! Mesleklerini daha ortaokul sırasındayken belirliyorlar - 4

LİSE VE ÜNİVERSİTE DÖNEMİ İÇİN UYGUN EĞİTİM SÜRECİ PLANLANACAK

Uygulamayla, öğrencilerin mesleki eğitime karşı farkındalığının oluşması, öğrenci ve velilerinin ortaokul sonrası eğitim planlamaları sürecinde meslekler hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaşması amaçlanırken, mesleki ortaokullarda eğitim alacak öğrencilerin beceri ve yeteneklerinin de daha erken yaşlarda keşfedilip, lise ve üniversite dönemi için uygun eğitim sürecinin planlanması hedefleniyor.

Pilot uygulama kapsamına alındı, ilk kez açıldı! Mesleklerini daha ortaokul sırasındayken belirliyorlar - 5

35’İ KIZ, 64 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Pilot uygulama kapsamında Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan ve bu yıl eğitime başlayan mesleki ortaokula erkek öğrencilerden çok kız öğrenciler ilgi gösterdi.

Pilot uygulama kapsamına alındı, ilk kez açıldı! Mesleklerini daha ortaokul sırasındayken belirliyorlar - 6

35’i kız 64 öğrencinin kayıt yaptırdığı okulda eğitim gören 5’inci sınıf öğrencisi Ecem Yağmur Aras, meslek seçimini daha ortaokul sırasındayken belirleyen öğrencilerden biri. Kimyager olmak için bu okulu tercih ettiğini söyleyen Aras, “Bu okula kendi isteğimle geldim. Ben büyüyünce kimyager olmak istiyorum. Ve kimya teknolojisi alanında okumak istiyorum.” diye konuştu.

Haftada 2 saati meslek seçimi ve kariyer dersi olmak üzere, 35 saat ders gören öğrencilerden Tunahan Celep de ileride bilinçli meslek seçimi yapabilmek için mesleki ortaokula başladığını belirterek, “Hedefim metal teknolojisi okuyup, iyi bir kaynak ustası olmak.” dedi.

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