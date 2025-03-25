POMEM sonuç tarihi: 32. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sınavı ne zaman?

32. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

POMEM mülakat sınavları parkur sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Polis Akademisi tarafından ilan edilen tarihlerde uygulanacak. 31. dönem POMEM alımında parkur sınavı ardından ortalama iki ay sonra mülakat yerleri duyurulmuştu. 31. dönemde 29 Nisan'da parkur sınav duyurusu gelmiş, mülakat yerleri de 26 Haziran'da açıklanmıştı.



Mülakat aşamasında adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

kriterlerine dikkat edilir ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden puanlama yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.