POMEM sonuç tarihi: 32. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sınavı ne zaman?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 32. dönem POMEM sınavları gerçekleştirildi. 12 bin polis alımı fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile mülakat tarihleri için adayların bekleyişi sürüyor. Ön lisans ve lisans mezunu kadın-erken 32. dönem POMEM mülakat sınavı ne zaman?
32. dönem POMEM parkur sınav sonuçları ile mülakat sınavı tarihi için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'nda! Lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere 12 bin öğrenci alımında ocak ayı itibarıyla fiziki yeterlilik sınavı aşamasına geçilmişti. Peki, POMEM sınav sonuçları açıklandı mı, mülakatlar ne zaman?