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POMEM sonuç tarihi: 32. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sınavı ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 32. dönem POMEM sınavları gerçekleştirildi. 12 bin polis alımı fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile mülakat tarihleri için adayların bekleyişi sürüyor. Ön lisans ve lisans mezunu kadın-erken 32. dönem POMEM mülakat sınavı ne zaman?

POMEM sonuç tarihi: 32. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sınavı ne zaman? - 1

32. dönem POMEM parkur sınav sonuçları ile mülakat sınavı tarihi için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'nda! Lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere 12 bin öğrenci alımında ocak ayı itibarıyla fiziki yeterlilik sınavı aşamasına geçilmişti. Peki, POMEM sınav sonuçları açıklandı mı, mülakatlar ne zaman?

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POMEM sonuç tarihi: 32. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sınavı ne zaman? - 2

32. DÖNEM PARKUR SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

32. dönem POMEM alımına yönelik fiziki yeterlilik sınav ilanı 20 Ocak tarihinde yayımlanmıştı. Adayların parkur sınav sonuçları henüz yayımlanmadı ancak geçtiğimiz senenin sınav süreci değerlendirildiğinde yaklaşık nisan ayı başı gibi sonuçların ilan edilmesi öngörülüyor. Sonuçlar açıklandığında e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

POMEM sonuç tarihi: 32. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sınavı ne zaman? - 3

32. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

POMEM mülakat sınavları parkur sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Polis Akademisi tarafından ilan edilen tarihlerde uygulanacak. 31. dönem POMEM alımında parkur sınavı ardından ortalama iki ay sonra mülakat yerleri duyurulmuştu. 31. dönemde 29 Nisan'da parkur sınav duyurusu gelmiş, mülakat yerleri de 26 Haziran'da açıklanmıştı.

Mülakat aşamasında adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
kriterlerine dikkat edilir ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden puanlama yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

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