Proje okulları atama sonuçları sorgulama ekranı 2025: Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB duyurusunda

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN?

3 Nisan'da açıklanması beklenen proje okulları atama sonuçları, kamu çalışanlarının idari izinli olması nedeniyle ertelenmişti.

MEB tarafından yapılan duyuru sonrasında sonuçların, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren duyurulacağı açıklandı.



Buna göre; Proje okulları atama sonuçları 8 Nisan 2025 Salı günü açıklanacak.