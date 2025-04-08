Proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 Personel MEB proje okulları sonuçları sorgulama)
Proje okulları atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, öğretmenler tarafından merakla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçları için gözler sorgulama ekranına çevrildi. Peki, 2025 proje okulları atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
2025 yılı proje okulları atama sonuçları için binlerce öğretmenin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasına çevrildi. Proje okulu atama sonuçları, 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanması planlanmıştı fakat sonuçlar duyurulmamıştı. Şimdi gözler MEB sonuç ekranına çevrildi. Peki, 2025 proje okulları atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?