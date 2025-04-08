Proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 Personel MEB proje okulları sonuçları sorgulama)

Proje okulları atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, öğretmenler tarafından merakla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçları için gözler sorgulama ekranına çevrildi. Peki, 2025 proje okulları atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 Personel MEB proje okulları sonuçları sorgulama) - 1

2025 yılı proje okulları atama sonuçları için binlerce öğretmenin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasına çevrildi. Proje okulu atama sonuçları, 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanması planlanmıştı fakat sonuçlar duyurulmamıştı. Şimdi gözler MEB sonuç ekranına çevrildi. Peki, 2025 proje okulları atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

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Proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 Personel MEB proje okulları sonuçları sorgulama) - 2

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN?

3 Nisan'da açıklanması beklenen proje okulları atama sonuçları, kamu çalışanlarının idari izinli olması nedeniyle ertelenmişti.
MEB tarafından yapılan duyuru sonrasında sonuçların, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren duyurulacağı açıklandı.

Buna göre; Proje okulları atama sonuçları 8 Nisan 2025 Salı günü açıklanacak.

Proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 Personel MEB proje okulları sonuçları sorgulama) - 3

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, proje okulları atama sonuçlarına personel.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 Personel MEB proje okulları sonuçları sorgulama) - 4

GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ

Proje okulları atama sonuçlarına göre öğretmenlerin göreve başlama tarihi, 2025 Yılı Proje Okullarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Takviminde belirlenen süreler içinde belirlenecek.

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