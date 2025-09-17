Sabancı Vakfı'nın burs başvuru tarihleri açıklandı

Sabancı Vakfı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için burs başvurularını almaya başladı. Türkiye genelinde başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan burs programına başvurular www.microfon.com adresinden alınıyor.

Sabancı Vakfı'nın burs başvuru tarihleri açıklandı - 1

Sabancı Vakfının üniversite öğrencilerine sağladığı burs programının başvuruları başladı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, burs başvuruları, 17 Ekim'e kadar devam edecek.

Sabancı Vakfı, burs programlarıyla eğitimde fırsat eşitliğine destek olmayı sürdürüyor. Kuruluşundan bu yana maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı üniversite öğrencilerine, üniversiteye girişten mezuniyete kadar karşılıksız burs desteği sağlayan Sabancı Vakfı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

EĞİTİM HABERLERİ

Sabancı Vakfı'nın burs başvuru tarihleri açıklandı - 2

HER YIL 1500 ÖĞRENCİYE VERİLİYOR

Her yıl yaklaşık 1500 öğrenciye karşılıksız burs desteği sağlayan Sabancı Vakfının yeni eğitim yılı için burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler arasında, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

Sabancı Vakfı'nın burs başvuru tarihleri açıklandı - 3

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesinde okuyan öğrenciler, başvurularını "www.microfon.com" internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bu dört üniversite dışında okuyan öğrencilerin başvuruları ise üniversitelerin burslarla ilgili birimleri tarafından kabul ediliyor.

Sabancı Vakfı'nın burs başvuru tarihleri açıklandı - 4

Burs tutarının eylül ayının sonunda "www.sabancivakfi.org" internet sitesi üzerinden açıklanacağı program kapsamındaki ödemeler, 2025-2026 ders yılında ekim-haziran ayları arasında 10 ay süreyle yapılacak.

Sabancı Vakfının, "Üniversiteye Giriş Bursu", "Kalkınmada Öncelikli İller Bursu" ve "Engelli Öğrenciler Bursu" olarak üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik dört farklı burs programı bulunuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER