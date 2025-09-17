Sabancı Vakfı'nın burs başvuru tarihleri açıklandı
Sabancı Vakfı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için burs başvurularını almaya başladı. Türkiye genelinde başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan burs programına başvurular www.microfon.com adresinden alınıyor.
Sabancı Vakfının üniversite öğrencilerine sağladığı burs programının başvuruları başladı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, burs başvuruları, 17 Ekim'e kadar devam edecek.
Sabancı Vakfı, burs programlarıyla eğitimde fırsat eşitliğine destek olmayı sürdürüyor. Kuruluşundan bu yana maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı üniversite öğrencilerine, üniversiteye girişten mezuniyete kadar karşılıksız burs desteği sağlayan Sabancı Vakfı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.